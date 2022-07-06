Врачи объяснили, нужно ли во время войны проходить комиссию, чтобы подтвердить инвалидность

В Украине во время войны людям с инвалидностью не нужно повторно проходить медико-социальную экспертизу, чтобы продлить инвалидность.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Врачи говорят, что инвалидность продлевается автоматически без перекомиссии до конца действия военного положения и 6 месяцев после его прекращения/отмены.

По закону, медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждения здравоохранения.

"Направление выдается на основе сведений, подтверждающих наличие у пациента стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничение жизнедеятельности", - говорят в Минздраве.

В частности, направление на МСЭК (форма 088/о) При необходимости оформляет лечащий или семейный врач, к которому пациент обратился за помощью.

Как установить группу инвалидности

Чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, Кабмин принял постановление КМУ № 225, которая предусматривает, что во время войны людям могут установить инвалидность заочно и независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

Также проведение медико-социальной экспертизы по направлению врачебно-консультативной комиссии проходит независимо от места регистрации, проживания или пребывания того, кто обращается для установления инвалидности.

Также врач, который оформляет направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации.

Кроме того, медики не имеют права требовать, чтобы пациенты пришли на повторный осмотр для подтверждения инвалидности во время военного положения.