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Лікарі пояснили, чи потрібно під час війни проходити комісію, щоб підтвердити інвалідність

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Середа 06 липня 2022 22:03
Лікарі пояснили, чи потрібно під час війни проходити комісію, щоб підтвердити інвалідність Чи потрібно під час війни проходити комісію, щоб продовжити інвалідність (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні під час війни людям з інвалідністю не потрібно повторно проходити медико-соціальну експертизу, щоб продовжити інвалідність.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Лікарі кажуть, що інвалідність продовжується автоматично без перекомісії до кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення/скасування.

За законом, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров'я.

"Направлення видається на основі відомостей, що підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності", - кажуть у МОЗ.

Зокрема, направлення на МСЕК (форма 088/о) за потреби оформлює лікуючий або сімейний лікар, до якого пацієнт звернувся по допомогу.

Як встановити групу інвалідності

Щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, Кабмін ухвалив постанову КМУ № 225, яка передбачає, що під час війни людям можуть встановити інвалідність заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.

Також проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії проходить незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування того, хто звертається для встановлення інвалідності.

Також лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації.

Окрім того, медики не мають права вимагати, щоб пацієнти прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, хто і як має проходити обов'язкові медогляди під час війни.

Також ми писали, до якого лікаря українці найчастіше звертаються під час війни.

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