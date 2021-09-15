Врачи объяснили, может ли COVID-вакцина вызвать проблемы с эрекцией
В последнее время миром активно ширится еще один миф о якобы негативных последствиях вакцинации от коронавируса. В Twitter и других социальных сетях люди утверждают, что после прививки возникает "опухание яичек" и отсутствует эрекция.
Но действительно ли вакцина против COVID-19 может вызвать импотенцию? Читайте об этом подробнее в материале Styler далее.
Приводит ли вакцинация к потере эрекции?
Начнем с того, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что вакцина против COVID-19 вызывает импотенцию или "опухание яичек".
По словам врачей и ученых, если человек столкнулся с подобной проблемой, то, скорее всего, этому существует "альтернативное объяснение - другая инфекция".
"Если вы попали в автокатастрофу после прививки, ни один разумный человек не обвинит вакцину", - цитирует врача-инфекциониста Ричарда Уоткинса авторитетное издание Health.
А вот следствием заболевания коронавирусом эректильная дисфункция вполне может быть.
"Тяжелое течение заболевания COVID-19 может с определенной вероятностью стать причиной эректильной дисфункции", - говорит старший научный сотрудник Центра охраны здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.
Так, были некоторые предварительные данные, которые свидетельствуют о том, что люди с COVID-19 чаще страдают ЭД, чем те, у кого не было вируса. Анализ учеными 100 человек, разделенных на две группы, показал, что распространенность эректильной дисфункции была "значительно выше" в группе людей, которые переболели COVID - 28% против 9% тех, у кого не было вируса.
Кроме того, исследователи из Университета Майами обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, который и вызывает COVID-19, "все еще присутствует в тканях полового члена мужчин, ранее имевших вирус".
"Наши результаты также свидетельствуют о том, что распространенная дисфункция эндотелиальных клеток, вызванная инфекцией COVID-19, может способствовать развитию ЭД", - подытожили ученые.
Почему этот миф стал популярным?
На днях популярная американская певица и королева хип-хопа Ники Минаж написала в Twitter историю о том, как друг ее двоюродной сестры из Тринидада потерял потенцию после вакцинации от COVID-19.
"Его яички раздулись... Это произошло за несколько недель до бракосочетания. Теперь девушка отменила свадьбу", - написала голливудская артистка.
Скриншот поста (twitter.com/NICKIMINAJ)
Эти слова звездной антивакцинаторки рассмешили ее подписчиков, среди которых немало ученых и медиков.
"Хламидиоз является более вероятным объяснением. И может также объяснить, почему отношения друга вашей сестры распались", - ответил микробиолог Флориан Краммер.
А доктор медицинских наук Уче Блексток предложила Минаж лично встретиться и провести лекцию о вакцинации. Ну и добавила, что "импотенция значительно чаще возникает из-за COVID, и не было задокументированных случаев импотенции вследствие вакцины от коронавируса".
"Мой друг в Чикаго завтракал яйцами, а потом попал в автокатастрофу по дороге на работу. Поэтому не ешьте яиц, потому что они вызывают автомобильные аварии", - пошутил американский кинорежиссер Джеймс Ганн.
Впоследствии, правда, сама певица написала, что ее твит был полон "сарказмом и юмором". И назвала "тупыми" всех, кто ее троллит (а таких людей уже немало, ведь соцсети прямо взорвались фотожабами на тему "друга сестры Ники").
Скриншот поста (twitter.com/NICKIMINAJ)
Но заметим, что среди 22,6 млн фолловеров Ники Минаж (и это только в Twitter) есть много людей, которые распространяют фейки об "ужасных последствиях вакцинации". Поэтому, даже, если пост рэпперши и носил шуточный характер, но многие распространили его, выдавая за чистую монету.
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