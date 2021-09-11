Религиовед раскрыл правду о 8-м гене и вакцинации: "в Библии говорится о клейме, но..."

Новый миф о вакцинации от коронавируса про убийство 8-го гена и негативное влияние на связь привитого человека с Богом, который сейчас распространяется в соцсетях в Украине, уже развеивал ученый-генетик. Теперь же эту страшилку прокомментировал знаток религии, чтобы окончательно расставить точки над "і".

Так есть ли какие-либо предостережения в христианском Святом Писании о вакцинации, прямые или хотя бы косвенные? На этот вопрос Styler ответил культуролог и религиовед Евгений Сависько.

Специалист отметил, что встречался с рядом мифов о вакцинации, которые можно разделить на две группы.

Первая - псевдорелигиозные. Вот они:

когда вакцинируют, то это ставят знак дьявола, и даже в названиях вакцин скрыто его имя; ;

кто вакцинировался тот не может причащаться;

якобы след от укола вакциной - это знак, который оберегает, и указывает на принадлежность к избранным и спасенным;

Вторая - конспирологические. А именно:

якобы вакцины разработаны для уничтожения пожилых людей;

они способствуют снижению уровня либидо и половой потенции;

есть вакцины, разработанные против определенных национальностей.

"На самом деле в Библии прямых упоминаний о вакцинации нет. Единственное, что может быть хоть как-то иметь отношение к этому, то это "Откровение Иоанна Богослова". Там действительно речь идет о клейме, которое будет ставить зверь на правую руку или лоб. Однако, что это будет именно укол не написано, а тем более, что это будет укол с вакциной", - говорит религиовед.

Аналогично в этом же "Откровении..." есть упоминание о печати для Божьих слуг. Но там речь идет о четко определенном числе сто сорок четыре тысячи человек. И все. А только в Украине должны быть вакцинированы как минимум несколько миллионов граждан. Поэтому это явный фейк", - отмечает Сависько.

"И относительно причастия. Пока ни одна из церквей, которые практикуют причастия, не сообщила про хоть какие-то ограничения для тех, кто вакцинировался. В том числе и о запрете причащаться", - обратил внимание эксперт.

Что же касается конспирологических версий, то их распространяют или те кто имеет определенные хронические фобии, или же те, кто хочет умышленно отвлечь внимание от тех проблем, которые есть вокруг, добавил специалист.