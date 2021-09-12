Спаечный белок и абортированный материал: биолог развенчивает 5 мифов о вакцинации, в которые верят украинцы
К сожалению, сегодня существует множество мифов о вакцинации, что имеет очень негативные последствия как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Ведь массовые отказы от прививки из-за распространения информации, не имеющей под собой никакой научной подоплеки, приводит к невозможности формирования коллективного иммунитета.
Встречаются настолько абсурдные мифы, что трудно себе представить, как можно поверить в такую чушь (как вот: появление у вакцинированных проблем с восьмым геном, "настроенным на вибрации Бога", возможность вакцинированных заражать непривитых спаечным белком, наличие в вакцинах абортированного материала, введение чипов и тому подобное). Разберемся поподробнее.
Топ самых распространенных мифов о COVID-вакцинации развенчивает прямо сейчас биолог "Атмосферной школы" Людмила Айдарова.
Миф 1-й. Прививки от COVID-19 бессмысленны, ведь вирус постоянно мутирует.
Дело в том, что вакцина не создается против какого-то одного генома вируса - она работает против определенного неизменного участка РНК.
Миф 2-й. Вакцины, которые содержат генетический материал вируса, изменяют геном человека.
Нет, генетический материал вируса не имеет влияния на генетический материал человека (и даже на "8-й ген"). Если бы наши хромосомы лежали в свободном доступе, то все, что попадает в организм, уже миллиарды раз меняло бы наш геном и мы бы превратились в ужасных мутантов.
Миф 3-й. Вакцинированные могут заражать непривитых спаечным белком.
Спаечный белок - это белок, из молекул которого построены шипы вируса (spike - шип). При попадании в организм человека он, конечно, вызывает иммунный ответ, ведь является чужеродным агентом. Заражать может то, что способно размножаться в организме. Все же противовирусные вакцины содержат или ослабленные, или инактивированные вирусы, или их части (в частности, спаечный белок) или фрагменты РНК (ДНК). Все перечисленные объекты не способны размножаться в организме вакцинированного человека, а, следовательно, не способны заражать других людей.
Миф 4-й. В вакцинах содержится абортированный материал, то есть клетки из человеческих эмбрионов.
Поскольку вирусы нельзя назвать живыми организмами и они активируются только в клетке хозяина, для размножения вирусов в лабораториях с целью выработки вакцины нужны клетки, то есть субстрат. Такими клетками могут быть потомки клеток из абортированных эмбрионов, полученных много десятилетий назад. То есть в сегодняшних вакцинах никакого абортированного материала нет.
Миф 5-й. Коллективный иммунитет сформируется и без вакцинации, если почти все переболеют.
К сожалению, не все из тех, кто переболеет, выживут. К тому же прививка дает лучший иммунный ответ, чем болезнь, ведь вакцинация - это управляемый процесс.
Видео: биолог развенчивает самые распространенные мифы о вакцинации от коронавируса
Безусловно, любая прививка имеет свои риски, но они не идут ни в какое сравнение с риском развития заболевания. Вакцина не защитит от заражения на все 100%, но она гарантирует гораздо облегченное течение болезни. Итак, не слушайте всякие мифы, больше читайте научные издания и не болейте!
Ранее сообщалось, что в Минздраве Украины опровергли топ-5 мифов о вакцинации и объяснили, почему им нельзя верить.
Добавим также, что перед этим религиовед раскрыл правду о 8-м гене и вакцинации, комментируя невероятный миф об "убийстве восьмого гена и негативном влиянии на связь привитого человека с Богом", который сейчас распространяется по соцсетям в Украине.