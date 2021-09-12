Спаечный белок и абортированный материал: биолог развенчивает 5 мифов о вакцинации, в которые верят украинцы

К сожалению, сегодня существует множество мифов о вакцинации, что имеет очень негативные последствия как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Ведь массовые отказы от прививки из-за распространения информации, не имеющей под собой никакой научной подоплеки, приводит к невозможности формирования коллективного иммунитета.

Встречаются настолько абсурдные мифы, что трудно себе представить, как можно поверить в такую чушь (как вот: появление у вакцинированных проблем с восьмым геном , "настроенным на вибрации Бога", возможность вакцинированных заражать непривитых спаечным белком, наличие в вакцинах абортированного материала, введение чипов и тому подобное). Разберемся поподробнее.

Миф 1-й. Прививки от COVID-19 бессмысленны, ведь вирус постоянно мутирует.

Дело в том, что вакцина не создается против какого-то одного генома вируса - она работает против определенного неизменного участка РНК.

Миф 2-й. Вакцины, которые содержат генетический материал вируса, изменяют геном человека.

Нет, генетический материал вируса не имеет влияния на генетический материал человека (и даже на "8-й ген"). Если бы наши хромосомы лежали в свободном доступе, то все, что попадает в организм, уже миллиарды раз меняло бы наш геном и мы бы превратились в ужасных мутантов.

Миф 3-й. Вакцинированные могут заражать непривитых спаечным белком.

Спаечный белок - это белок, из молекул которого построены шипы вируса (spike - шип). При попадании в организм человека он, конечно, вызывает иммунный ответ, ведь является чужеродным агентом. Заражать может то, что способно размножаться в организме. Все же противовирусные вакцины содержат или ослабленные, или инактивированные вирусы, или их части (в частности, спаечный белок) или фрагменты РНК (ДНК). Все перечисленные объекты не способны размножаться в организме вакцинированного человека, а, следовательно, не способны заражать других людей.

Миф 4-й. В вакцинах содержится абортированный материал, то есть клетки из человеческих эмбрионов.

Поскольку вирусы нельзя назвать живыми организмами и они активируются только в клетке хозяина, для размножения вирусов в лабораториях с целью выработки вакцины нужны клетки, то есть субстрат. Такими клетками могут быть потомки клеток из абортированных эмбрионов, полученных много десятилетий назад. То есть в сегодняшних вакцинах никакого абортированного материала нет.

Миф 5-й. Коллективный иммунитет сформируется и без вакцинации, если почти все переболеют.

К сожалению, не все из тех, кто переболеет, выживут. К тому же прививка дает лучший иммунный ответ, чем болезнь, ведь вакцинация - это управляемый процесс.

Видео: биолог развенчивает самые распространенные мифы о вакцинации от коронавируса

Безусловно, любая прививка имеет свои риски, но они не идут ни в какое сравнение с риском развития заболевания. Вакцина не защитит от заражения на все 100%, но она гарантирует гораздо облегченное течение болезни. Итак, не слушайте всякие мифы, больше читайте научные издания и не болейте!