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Врачи обнародовали диагноз умершей от COVID-19: на Закарпатье разгорается скандал

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 17:12
Врачи обнародовали диагноз умершей от COVID-19: на Закарпатье разгорается скандал
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус забрал жизнь пенсионерки, и медики попали в скандал из-за разглашения ее диагноза

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1462 человек, из них 45 - умерло, 28 - полностью выздоровело. На Закарпатье полиция завела дело за разглашение диагноза умершей пенсионерки, которая была жительницей села Приборжавское.

В полиции Закарпатской области сообщили, что открыто уголовное производство по статье 132 УК Украины (Разглашение сведений о проведении медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни).

При этом дело было открыто после обращения чиновника Закарпатской ОГА, который пожаловался, что медперсонал одной из местных больниц разгласил информацию об исследованиях, которая разошлась по сети.

В данное время правоохранители устанавливают личности медиков, которые причастны к разглашению конфиденциальной информации, и нарушению врачебной тайны.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга назвал самый опасный способ передачи коронавируса в Украине. По его словам, очень опасна передача возбудителя инфекции непосредственно от человека к человеку, а также контакт с загрязненными поверхностями.

В Минздраве также предупредили украинцев о том, что нельзя пренебрегать условиями карантина. Чистые руки и социальная дистанция - поможет победить коронавирус.

Ляшко также прокомментировал информацию о передаче COVID-19 от животного к человеку. По его словам, наука еще не подтвердила это.

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