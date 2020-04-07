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Лікарі оприлюднили діагноз померлої від COVID-19: на Закарпатті розгорається скандал

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 17:12
Лікарі оприлюднили діагноз померлої від COVID-19: на Закарпатті розгорається скандал
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус забрав життя пенсіонерки, і медики потрапили в скандал через розголошення її діагнозу

Коронавірус в Україні зафіксований у 1462 осіб, з них 45 - померли, 28 - повністю видужали. На Закарпатті поліція завела справу за розголошення діагнозу покійної пенсіонерки, яка була мешканкою села Приборжавське.

В поліції Закарпатській області повідомили, що відкрито кримінальне провадження за статтею 132 КК України (Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби).

При цьому справу було відкрито після звернення чиновника Закарпатської ОДА, який поскаржився, що медперсонал однієї з місцевих лікарень розголосив інформацію про дослідження, яка розійшлася мережею.

В цей час правоохоронці встановлюють особи медиків, які причетні до розголошення конфіденційної інформації, і за порушення лікарської таємниці.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу назвав найбільш небезпечний спосіб передачі коронавірусу в Україні. За його словами, дуже небезпечна передача збудника інфекції безпосередньо від людини до людини, а також контакт із забрудненими поверхнями.

У МОЗ також попередили українців про те, що не можна нехтувати умовами карантину. Чисті руки та соціальна дистанція - допоможе перемогти коронавірус.

Ляшко також прокоментував інформацію про передачу COVID-19 від тварини до людини. За його словами, наука ще не підтвердила це.

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