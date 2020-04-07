Назван самый опасный способ передачи коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Минздраве Украины назвали главные способы передачи коронавируса

Коронавирус в Украине выявили уже у более, чем 1,4 тысячи человек, 45 из них - умерло. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие пути передачи COVID-19 являются самыми опасными. Что известно о способах заражения вирусом - в материале Styler.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главным путем передачи коронавируса в Украине является капельный. Это передача возбудителя болезни SARS-CoV-2 непосредственно от человека к человеку, а также контакт с загрязненными поверхностями.

Об этом замминистра здравоохранения рассказал во время брифинга во вторник, 7 апреля.

"Мы сейчас работаем над признанным и самым опасным путем передачи. Это капельный путь от человека к человеку, а также контактным путем передачи, когда человек, контактируя с загрязненными поверхностями, прикасается к слизистым оболочкам носа, глаз, рта и может перенести возбудителя коронавирусной болезни", - объяснил он.

В Минздраве напомнили, что условиями карантина пренебрегать нельзя, ведь чистые руки и социальная дистанция - это залог успешной борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Виктор Ляшко прокомментировал информацию о возможных путях передачи коронавируса от животного к человеку. Он сказал, что такие данные не подтверждены научно.

Ранее мы писали, какие маски запрещено носить после ужесточения карантина с 6 апреля.