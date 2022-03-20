Вот что произойдет с организмом, если часто есть лимоны с кожурой
Лимонная кожура, то есть цедра, гораздо полезнее, чем сам лимонный сок. Поэтому выбрасывать шкурки попросту кощунство.
Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Чем же так полезна цедра
По словам врача, питательная ценность лимонной цедры намного выше, чем у лимонного сока.
Цедра лимона богата витамином А, витамином С, D-лимоненом, бета-каротином, лимонной кислотой, яблочной кислотой, гесперидином и минералами, такими как кальций, магний и калий.
D-лимонен - это соединение, придающее лимонам характерный аромат. В основном оно содержится в кожуре лимонов и является природным антиоксидантом флавоноидов.
Вещество обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оно может эффективно удалять свободные радикалы, уменьшать окислительное повреждение и воспаление, повышать иммунитет и сопротивляемость, а также предотвращать риск различных заболеваний.
Кроме того, лимонная цедра также богата витамином С, который может способствовать образованию антител, повышать жизнеспособность лейкоцитов и укреплять иммунную систему.
Медик рекомендует пить чай из цедры лимона
При єтом очень важно обратить внимание на поддержание температуры воды на уровне 50-60 градусов, чтобы не разрушить ценные питательные вещества кожуры лимона.
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