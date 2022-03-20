Вот что произойдет с организмом, если часто есть лимоны с кожурой

Лимонная кожура, то есть цедра, гораздо полезнее, чем сам лимонный сок. Поэтому выбрасывать шкурки попросту кощунство.

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа, пишет Quora .

Чем же так полезна цедра

По словам врача, питательная ценность лимонной цедры намного выше, чем у лимонного сока.

Цедра лимона богата витамином А, витамином С, D-лимоненом, бета-каротином, лимонной кислотой, яблочной кислотой, гесперидином и минералами, такими как кальций, магний и калий.

D-лимонен - это соединение, придающее лимонам характерный аромат. В основном оно содержится в кожуре лимонов и является природным антиоксидантом флавоноидов.

Вещество обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оно может эффективно удалять свободные радикалы, уменьшать окислительное повреждение и воспаление, повышать иммунитет и сопротивляемость, а также предотвращать риск различных заболеваний.

Кроме того, лимонная цедра также богата витамином С, который может способствовать образованию антител, повышать жизнеспособность лейкоцитов и укреплять иммунную систему.

Медик рекомендует пить чай из цедры лимона