Лікарі називають цю спецію секретом довгожителів

Лікарі розповіли про дуже корисну спецію, яку вважають секретом довгожителів у багатьох країнах. В Україні вона доступна, але не користується великою популярністю. А даремно.

Йдеться про куркуму - унікальну і смачну спецію, яка робить багато продуктів більш апетитними завдяки смаку, запаху і звичайно ж кольору.

У багатьох країнах куркуму вважають лікувальною

За словами експерта, куркума відома своїми лікувальними і цілющими властивостями.

Наприклад, в Індії куркума відома як "суперпродукт", і індійці споживають в середньому від 2 до 3 грамів куркуми в день.

Куркума вважається безпечною без будь-яких серйозних побічних ефектів. Не має значення, якщо ви їсте її трохи більше.

Чим же так корисна куркума

Основним активним інгредієнтом куркуми є натуральний куркумін, на частку якого припадає близько 3% куркуми.

Куркумін має протизапальні, антиоксидантні, антибактеріальні, противірусні, протигрибкові та протиракові властивості.

Натуральний куркумін є надзвичайно ефективним антиоксидантом. Його антиоксидантна здатність в 2,5 рази більше, ніж у біофлавоноїдів, в 1,7 рази більше, ніж у вітаміну Е і в 2,8 рази більше, ніж у вітаміну С, які можуть допомогти організму боротися з багатьма захворюваннями і відновлювати здорові біологічні функції.

Куркума - секрет японських довгожителів

Наприклад, на японському острові Окінава проживає найбільша кількість довгожителів у світі. Експерти вважають, що регулярне вживання куркуми є однією з головних причин довголіття жителів острова.

Цікаво, що на Окінаві звикли додавати в куркуму чорний перець, що може підвищити біодоступність куркуміну у 20 разів.

Спосіб вживання порошку куркуми дуже простий: ви можете насипати в рот чайну ложку (близько 3 грамів) порошку куркуми, а потім випити теплу воду.

Також можна додати чайну ложку порошку куркуми в теплу воду, молоко, соєве молоко або каву перед вживанням.