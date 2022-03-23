ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікарі називають цю спецію секретом довгожителів

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 14:22
Лікарі називають цю спецію секретом довгожителів Фото: яка спеція є дуже корисною (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про дуже корисну спецію, яку вважають секретом довгожителів у багатьох країнах. В Україні вона доступна, але не користується великою популярністю. А даремно.

Про це повідомила лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

Йдеться про куркуму - унікальну і смачну спецію, яка робить багато продуктів більш апетитними завдяки смаку, запаху і звичайно ж кольору.

У багатьох країнах куркуму вважають лікувальною

За словами експерта, куркума відома своїми лікувальними і цілющими властивостями.

Наприклад, в Індії куркума відома як "суперпродукт", і індійці споживають в середньому від 2 до 3 грамів куркуми в день.

Куркума вважається безпечною без будь-яких серйозних побічних ефектів. Не має значення, якщо ви їсте її трохи більше.

Чим же так корисна куркума

Основним активним інгредієнтом куркуми є натуральний куркумін, на частку якого припадає близько 3% куркуми.

Куркумін має протизапальні, антиоксидантні, антибактеріальні, противірусні, протигрибкові та протиракові властивості.

Натуральний куркумін є надзвичайно ефективним антиоксидантом. Його антиоксидантна здатність в 2,5 рази більше, ніж у біофлавоноїдів, в 1,7 рази більше, ніж у вітаміну Е і в 2,8 рази більше, ніж у вітаміну С, які можуть допомогти організму боротися з багатьма захворюваннями і відновлювати здорові біологічні функції.

Куркума - секрет японських довгожителів

Наприклад, на японському острові Окінава проживає найбільша кількість довгожителів у світі. Експерти вважають, що регулярне вживання куркуми є однією з головних причин довголіття жителів острова.

Цікаво, що на Окінаві звикли додавати в куркуму чорний перець, що може підвищити біодоступність куркуміну у 20 разів.

Спосіб вживання порошку куркуми дуже простий: ви можете насипати в рот чайну ложку (близько 3 грамів) порошку куркуми, а потім випити теплу воду.

Також можна додати чайну ложку порошку куркуми в теплу воду, молоко, соєве молоко або каву перед вживанням.

Раніше лікар розповіла, що станеться з організмом, якщо часто їсти лимони з шкіркою.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье врачи
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт