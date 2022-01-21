Врачи назвали три простых продукта для повышения иммунитета зимой

В холодную пору человек должен полноценно питаться и обязательно включить в рацион продукты, которые повышают иммунитет.
Врачи назвали три простых продукта, которые обязательно должны быть зимой в вашем рационе. Об этом пишет Joinfo.
Это клубнеплодное растение называют еще сладким картофелем. Он очень полезен для здоровья и содержит огромное количество витамина А.
Батат можно готовить различными способами, он отлично подходит для любой трапезы в течение дня. Также этот овощ вкусен, у него много полезных свойств и он богат на минералы и другие витамины.
Один из самых необходимых витаминов для укрепления иммунитета зимой – витамин С. Для восполнения его в организме нужно регулярно зимой употреблять цитрусовые фрукты – апельсины, мандарины, лимоны, грейпфрут.
Полезнее всего их употреблять в виде цельных плодов. Кусочки фруктов можно добавлять в салаты или завтраки, также можно делать свежий сок или смузи.
Зимой свежий шпинат можно купить очень редко, хотя в теплицах его выращивают круглый год. Но для поддержания организма в зимнее время подойдет и замороженный шпинат.
Шпинат очень универсален – его можно добавлять в первые блюда, в салаты, тушить с другими овощами.
Самый оптимальный вариант для сохранения всех витаминов и питательных свойств – употреблять свежий шпинат в салатах или готовить его на пару.
Также специалисты рекомендуют сочетать листья шпината с яйцами и добавлять его в витаминные смузи.
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