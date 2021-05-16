Врачи назвали список самых полезных продуктов в мире: некоторые очень вкусные

Самые полезные в этом списке – фрукты и ягоды. Они сладкие, в них много витаминов и их можно употреблять сырыми, без всякой термической обработки.

Яблоки

Авокадо

Бананы

Черника

Апельсины

Клубника

Также не стоит отказываться, от вишни, винограда, грейпфрута, киви, лимонов, манго, дыни, оливок, персиков, ананасов, сливы и малины.

Следующим пунктом в списке идут яйца – они являются важной частью рациона любого человека.

Далее – мясо. Этот продукт нужно тщательно готовить, и выбирать нужно некоторые виды, которые на самом деле добавят питательных веществ и не навредят организму.

Нежирная говядина

Куриные грудки

Баранина (ягнятина)

В свой список медики включили орехи и семена, так как они могут помочь сбросить вес, несмотря на высокое содержание жиров и калорий. В них много магния и витамина Е, и они отлично подходят для перекусов в течение дня.

Миндаль

Семена чиа

Кокосы

Орехи макадамия

Грецкие орехи

Ни один рацион питания не обойдется без овощей, так как в них содержится мощный источник питательных веществ. Их нужно есть много, ежедневно и разнообразие поможет сделать меню весьма интересным.

Спаржа

Болгарский перец

Брокколи

Морковь

Цветная капуста

Огурец

Чеснок

Капуста кале

Лук

Помидоры

Также стоит включить в рацион: артишоки, брюссельскую капусту, белокочанную капусту, сельдерей, баклажаны, лук-порей, салат, грибы, редис, тыкву, мангольд, репу и кабачки.

Далее – рыба и морепродукты. Эти продукты обязательно должны быть на столе хотя бы раз в неделю. В них содержится омега-3 жирные кислоты и йод, которые необходимы для здоровья человека.

Лосось

Сардины

Моллюски

Креветки

Форель

Тунец

Крупы и зерна тоже должны быть в рационе, но их часть должна быть небольшой, так как это – углеводы.

Коричневый рис

Овес

Киноа

Как ни странно, в рационе питания обязательно должен быть хлеб. Но не стоит налегать на белый хлеб высокой степени переработки. Выбирать нужно полезные виды хлеба.

Иезекиильский хлеб – из органически проросших цельных зерен.

Домашний хлеб с низким содержанием углеводов

В свое меню включите также бобовые – отличный растительный источник белка. Но возьмите в привычку замачивать перед употреблением, чтобы избавиться от антинутриентов.

Зеленая фасоль

Фасоль

Чечевица

Арахис

Из молочных продуктов специалисты советуют выбирать: сыр, цельное молоко, йогурты.

Без жиров и масел рацион питания не обойдется. Но нужно знать, какие именно продукты пойдут на пользу.

Масло от коров травяного прикорма

Кокосовое масло

Оливковое масло первого холодного отжима

И завершает список самых полезных продуктов в мире картофель. Также специалисты советуют использовать яблочный уксус и употреблять темный шоколад.