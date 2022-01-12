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Врачи назвали симптом рака, который проявляется утром

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Среда 12 января 2022 07:32
Врачи назвали симптом рака, который проявляется утром Коллаж РБК-Украина: врачи назвали симптом, который свидетельствует о раке
Автор: Роман Мирончук

Симптомы рака довольно часто расплывчаты и их сложно определить. Это в свою очередь затрудняет диагностику заболевания. По данным британских исследователей, то как вы просыпаетесь утром, может быть самым тревожным симптомом.

Об этом сообщает издание Express.

По данным британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, усталость часто является наиболее тревожным симптомом рака.

К другим признакам усталости относятся:

  • Недостаток энергии - вы можете просто хотеть оставаться в постели весь день.
  • Чувство, что вам просто нечем заняться.
  • Проблемы со сном, такие как неспособность заснуть или нарушенный сон.
  • Чувство беспокойства, грусти или депрессии.
  • Боль в мышцах - вам может быть трудно подниматься по лестнице или ходить на короткие расстояния.
  • Одышка после выполнения мелких задач, таких как душ или заправление постели.
  • Трудно сосредоточиться, даже просто смотря телевизор или разговаривая с хорошим другом.
  • Трудно ясно мыслить или легко принимать решения.
  • Потеря интереса к тому, что вам обычно нравится.
  • Отрицательное отношение к себе и другим.

Другие общие симптомы рака включают внезапное появление на теле шишки, необъяснимое кровотечение и изменения в работе кишечника.

При этом эксперты отмечают, что во многих случаях ваши симптомы не будут связаны с раком и будут вызваны другими проблемами со здоровьем.

Напомним, врачи назвали основные симптомы рака легких.

Ранее врачи назвали симптом онкологии, который проявляется на лице и шее.

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