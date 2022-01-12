Лікарі назвали симптом раку, який проявляється вранці
Симптоми раку досить часто розпливчасті і їх складно визначити. Це в свою чергу ускладнює діагностику захворювання. За даними британських дослідників, те як ви прокидаєтеся вранці, може бути самим тривожним симптомом.
Про це повідомляє видання Express.
За даними британської благодійної організації з дослідження раку Cancer Research UK, втома часто є найбільш тривожним симптомом раку.
До інших ознак втоми відносяться:
- Нестача енергії - ви можете просто хотіти залишатися в ліжку весь день.
- Почуття, що вам просто нічим зайнятися.
- Проблеми зі сном, такі як нездатність заснути або порушений сон.
- Почуття занепокоєння, смутку або депресії.
- Біль у м'язах - вам може бути важко підніматися сходами або ходити на короткі відстані.
- Задишка після виконання дрібних завдань, таких як душ або заправлення ліжка.
- Важко зосередитися, навіть просто дивлячись телевізор або розмовляючи з хорошим другом.
- Важко чітко мислити або легко приймати рішення.
- Втрата інтересу до того, що вам зазвичай подобається.
- Негативне ставлення до себе та інших.
Інші загальні симптоми раку включають раптову появу на тілі шишки, незрозумілу кровотечу і зміни в роботі кишечника.
При цьому експерти зазначають, що в багатьох випадках ваші симптоми не будуть пов'язані з раком і будуть викликані іншими проблемами зі здоров'ям.
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