Лікарі назвали симптом раку, який проявляється вранці

Симптоми раку досить часто розпливчасті і їх складно визначити. Це в свою чергу ускладнює діагностику захворювання. За даними британських дослідників, те як ви прокидаєтеся вранці, може бути самим тривожним симптомом.

За даними британської благодійної організації з дослідження раку Cancer Research UK, втома часто є найбільш тривожним симптомом раку.

До інших ознак втоми відносяться:

Нестача енергії - ви можете просто хотіти залишатися в ліжку весь день.

Почуття, що вам просто нічим зайнятися.

Проблеми зі сном, такі як нездатність заснути або порушений сон.

Почуття занепокоєння, смутку або депресії.

Біль у м'язах - вам може бути важко підніматися сходами або ходити на короткі відстані.

Задишка після виконання дрібних завдань, таких як душ або заправлення ліжка.

Важко зосередитися, навіть просто дивлячись телевізор або розмовляючи з хорошим другом.

Важко чітко мислити або легко приймати рішення.

Втрата інтересу до того, що вам зазвичай подобається.

Негативне ставлення до себе та інших.

Інші загальні симптоми раку включають раптову появу на тілі шишки, незрозумілу кровотечу і зміни в роботі кишечника.

При цьому експерти зазначають, що в багатьох випадках ваші симптоми не будуть пов'язані з раком і будуть викликані іншими проблемами зі здоров'ям.