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Врачи назвали шесть способов избавиться от повышенного давления

Фото: Врачи назвали шесть способов избавиться от повышенного давления (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Проблема с повышенным давлением может проявиться у взрослого человека в любом возрасте. Чаще всего гипертония начинает развиваться из-за неправильного образа жизни, постоянных стрессов, злоупотребления алкогольными напитками, загрязненной среды обитания или же - генетической склонности.

Врачи назвали шесть способов, которые помогут избавиться от повышенного давления и в разы снизят риск развития инсультов. Читайте о них ниже.

Диета

Медики рекомендуют придерживаться диеты, которая содержит основное правило – как можно меньше соли в еде. Суточная доза соли для человека – 4-5 г. Превышение этой дозы может спровоцировать развитие гипертонии.

Стоит отметить, что важно не только снизить употребление соли при приготовлении блюд, но и выбирать те продукты, которые содержат ее как можно меньше.

Физическая активность

По словам экспертов, снизить риск развития проблем с сосудами, сердцем и давлением помогут регулярные физические упражнения – не менее 30 минут в день.

Это помогает повысить метаболизм глюкозы и снизить давление. Можно выбирать тот вид физической деятельности, который подойдет именно вам. И нагрузку стоит увеличивать постепенно.

Контроль за весом

Лишний вес становится причиной многих проблем со здоровьем. Но ожирение часто приводит к гипертонии. Дело в том, что из-за лишних килограммов могут образовываться в большом количестве липиды в крови.

Отказ от вредных привычек

В первую очередь – от курения и спиртного. Никотин и алкоголь пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему и злоупотребление становится частой причиной возникновения инсульта и инфаркта.

Режим работы и отдыха

Если постоянно ложиться спать очень поздно, не придерживаться необходимого количества часов для отдыха, то можно нарушить работу всего организма. И это приводит к проблемам с давлением.

Стабилизация душевного состояния

Если вы постоянно находитесь в состоянии острого стресса, постоянно о чем-то переживаете, волнуетесь – это тоже приводит к повышению давления. Приведите в порядок нервную систему и старайтесь стабилизировать психологическое состояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди.

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