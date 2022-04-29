Лікарі назвали шість способів позбутися підвищеного тиску

Проблема з підвищеним тиском може проявитися у дорослої людини в будь-якому віці. Найчастіше гіпертонія починає розвиватися через неправильний спосіб життя, постійних стресів, зловживання алкогольними напоями, забрудненого середовища проживання або ж - генетичної схильності.
Лікарі назвали шість способів, які допоможуть позбутися від підвищеного тиску і в рази знизять ризик розвитку інсультів. Читайте про них нижче.
Медики рекомендують дотримуватися дієти, яка містить основне правило – якомога менше солі в їжі. Добова доза солі для людини - 4-5 г. Перевищення цієї дози може спровокувати розвиток гіпертонії.
Варто відзначити, що важливо не тільки знизити вживання солі при приготуванні страв, але і вибирати ті продукти, які містять її якомога менше.
За словами експертів, знизити ризик розвитку проблем з судинами, серцем і тиском допоможуть регулярні фізичні вправи – не менше 30 хвилин в день.
Це допомагає підвищити метаболізм глюкози та знизити тиск. Можна вибирати той вид фізичної діяльності, який підійде саме вам. І навантаження варто збільшувати поступово.
Зайва вага стає причиною багатьох проблем зі здоров'ям. Але ожиріння часто призводить до гіпертонії. Річ у тому, що через зайві кілограми можуть утворюватися у великій кількості ліпіди в крові.
В першу чергу - від куріння і спиртного. Нікотин і алкоголь згубно впливають на серцево-судинну систему і зловживання стає частою причиною виникнення інсульту та інфаркту.
Якщо постійно лягати спати дуже пізно, не дотримуватися необхідної кількості годин для відпочинку, то можна порушити роботу всього організму. І це призводить до проблем з тиском.
Якщо ви постійно перебуваєте в стані гострого стресу, постійно про щось переживаєте, хвилюєтеся - це теж призводить до підвищення тиску. Доведіть до ладу нервову систему і намагайтеся стабілізувати психологічний стан.
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