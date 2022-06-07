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Врачи назвали самый полезный напиток при диабете и высоком сахаре: стоит копейки

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Вторник 07 июня 2022 11:28
Врачи назвали самый полезный напиток при диабете и высоком сахаре: стоит копейки Фото: фруктовые соки (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Правильное питание при сахарном диабете, преддиабете или повышенном сахаре чрезвычайно важно для контроля состояния. Недавно исследователи обнаружили, что один напиток очень полезен для людей, которые должны постоянно следить за уровнем глюкозы.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет о простой воде с лимоном, приготовить которую сможет каждый.

Так, по данным Американской диабетической ассоциации (ADA), лимоны являются одним из наиболее здоровых продуктов для людей с диабетом.

Почему надо пить лимонную воду

Медик утверждает, что лимонная вода стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращает и уменьшает осложнения сахарного диабета.

Больные сахарным диабетом могут пить лимонную воду в умеренных количествах, что очень полезно для облегчения симптомов.

Врачи назвали самый полезный напиток при диабете и высоком сахаре: стоит копейки

Фото: пейте лимонную воду и будет вам здоровье (pixabay)

А еще лимонная вода является замечательным источником эриоцитрина - антиоксиданта, которого нет почти во всех других фруктовых соках.

Новое исследование доказывает, что эриоцитрин может снизить уровень сахара в крови и предотвратить осложнения диабета.

Кроме того, лимонная вода содержит больше витамина С и органических кислот, чем другие фруктовые соки. Эти два компонента также играют роль в регулировании и снижении уровня сахара в крови.

Как приготовить лимонную воду

На стандартный стакан воды (200-250 мл) нужно взять 2 столовых ложки свежего сока. Такое количество можно получить из четвертинки лимона.

Основные симптомы развития диабета типа 2 включают:

  • частое мочеиспускание, особенно ночью,
  • постоянное чувство жажды,
  • чувство сильной усталости,
  • беспричинное похудение,
  • зуд в половых органах, частая молочница,
  • долго заживающие порезы и раны,
  • затуманенное зрение.

Ранее врачи рассказали, что тяготение к трем видам продуктов может свидетельствовать о развитии диабета.

Также медик назвала фрукт, который защищает при диабете.

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