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Этот фрукт защищает от диабета: ученые сделали заявление

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Понедельник 16 мая 2022 11:05
Этот фрукт защищает от диабета: ученые сделали заявление Фото: врач рассказала про фрукт, который предотвращает диабет (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые обнаружили фрукт, который лучше всего подходит диабетикам. Его можно употреблять несмотря на высокую калорийность, однако меру все же надо знать.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам медика, речь идет о личи. Это вкусный и сочный тропический плод, который возник в Южном Китае более 2000 лет назад. Для украинцев он пока - экзотика, однако эту ситуацию стоит исправлять.

Почему именно личи?

Личи богаты питательными веществами и содержат много необходимых витаминов и минералов, которые необходимы для здорового организма.

Недавние исследования показали, что фрукт обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодулирующими и даже противодиабетическими свойствами.

Медик говорит, что для диабетиков, чтобы пополнить сахар в организме, есть фрукты является лучшим выбором.

Фрукты не только обеспечивают питательные вещества, такие как витамины и минералы, но и помогают поддерживать уровень сахара в крови в организме.

Этот фрукт защищает от диабета: ученые сделали заявление

Фото: личи (pixabay)

Личи - безопасен

Личи содержат 16% натуральной фруктозы, которая безопасна для диабетиков, так как не требует инсулина для метаболизма.

Гликемический индекс личи невысокий, около 50. Кроме того, фрукт богат пищевыми волокнами, благодаря чему сахар личи медленно выделяется в кровь, регулируя колебания сахара.

Однако личи являются высококалорийными фруктами. Диабетики не могут есть слишком много, просто ешьте от 3 до 5 в день.

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