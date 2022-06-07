Лікарі назвали найкорисніший напій при діабеті та високому цукрі: коштує копійки

Правильне харчування при цукровому діабеті, переддіабеті чи підвищеному цукрі надзвичайно важливе для контролю стану. Нещодавно дослідники виявили, що один напій дуже корисний для людей, які мають постійно стежити за рівнем глюкози.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Мова йде про просту воду з лимоном, приготувати яку зможе кожен.

Так, за даними Американської діабетичної асоціації (ADA), лимони є одним з найбільш здорових продуктів для людей з діабетом.

Чому треба пити лимонну воду

Медик стверджує, що лимонна вода стабілізує рівень цукру в крові, запобігає і зменшує ускладнення цукрового діабету.

Хворі на цукровий діабет можуть пити лимонну воду в помірних кількостях, що дуже корисно для полегшення симптомів.

Фото: Пийте лимонну воду і буде вам здоров'я (pixabay)

А ще лимонна вода є чудовим джерелом ериоцитрину - антиоксиданту, якого немає майже в усіх інших фруктових соках.

Нове дослідження доводить, що ериоцитрин може знижувати рівень цукру в крові та запобігати ускладненням цукрового діабету.

Крім того, лимонна вода містить більше вітаміну С і органічних кислот, ніж інші фруктові соки. Ці два компоненти також відіграють роль у регулюванні та зниженні рівня цукру в крові.

Як приготувати лимонну воду

На стандартний стакан води (200-250 мл) потрібно взяти 2 столових ложки свіжого соку. Таку кількість можна отримати з четвертинки лимона.

Основні симптоми розвитку діабету 2 типу включають: