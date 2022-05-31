ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тяга к трем видам продуктов может указывать на развитие диабета: новое исследование

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 21:45
Тяга к трем видам продуктов может указывать на развитие диабета: новое исследование Фото: Как определить диабет (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Новое исследование выявило связь между тягой к трем видам пищи и развитием диабета типа 2. Это хроническое состояние связано с повышением уровня глюкозы в крови, и при высоком "сахаре" мы можем испытывать желание съесть определенные продукты.

Об этом пишет "Американский академический исследовательский журнал инженерии, технологий и наук".

В новом исследовании пациентов с диабетом типа 2 и пациентов с преддиабетом попросили поделиться своими текущими уровнями сахара в крови и сообщить о своей ежедневной тяге к еде.

Это такие продукты: выпечка, алкоголь, сладости.

Это важно знать!

Диабет типа 2 возникает из-за дисфункции в том, как организм вырабатывает инсулин. Основная роль инсулина заключается в регуляции уровня сахара в крови. Лишенный этого механизма, уровень сахара в крови может повыситься до опасного.

Основные симптомы диабета типа 2 включают:

  • частое мочеиспускание, особенно ночью,
  • постоянное чувство жажды,
  • чувство сильной усталости,
  • беспричинное похудение,
  • зуд в половых органах, частая молочница,
  • долго заживающие порезы и раны,
  • затуманенное зрение.

Ранее мы писали, какой фрукт лучше всего защищает от диабета.

Также сообщалось, что врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед.

Читайте РБК-Украина в Google News
диабет
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)