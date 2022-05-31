Тяга к трем видам продуктов может указывать на развитие диабета: новое исследование
Новое исследование выявило связь между тягой к трем видам пищи и развитием диабета типа 2. Это хроническое состояние связано с повышением уровня глюкозы в крови, и при высоком "сахаре" мы можем испытывать желание съесть определенные продукты.
Об этом пишет "Американский академический исследовательский журнал инженерии, технологий и наук".
В новом исследовании пациентов с диабетом типа 2 и пациентов с преддиабетом попросили поделиться своими текущими уровнями сахара в крови и сообщить о своей ежедневной тяге к еде.
Это такие продукты: выпечка, алкоголь, сладости.
Это важно знать!
Диабет типа 2 возникает из-за дисфункции в том, как организм вырабатывает инсулин. Основная роль инсулина заключается в регуляции уровня сахара в крови. Лишенный этого механизма, уровень сахара в крови может повыситься до опасного.
Основные симптомы диабета типа 2 включают:
- частое мочеиспускание, особенно ночью,
- постоянное чувство жажды,
- чувство сильной усталости,
- беспричинное похудение,
- зуд в половых органах, частая молочница,
- долго заживающие порезы и раны,
- затуманенное зрение.
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