Тяга к трем видам продуктов может указывать на развитие диабета: новое исследование

Новое исследование выявило связь между тягой к трем видам пищи и развитием диабета типа 2. Это хроническое состояние связано с повышением уровня глюкозы в крови, и при высоком "сахаре" мы можем испытывать желание съесть определенные продукты.

Об этом пишет "Американский академический исследовательский журнал инженерии, технологий и наук".

В новом исследовании пациентов с диабетом типа 2 и пациентов с преддиабетом попросили поделиться своими текущими уровнями сахара в крови и сообщить о своей ежедневной тяге к еде.

Это такие продукты: выпечка, алкоголь, сладости.

Это важно знать!

Диабет типа 2 возникает из-за дисфункции в том, как организм вырабатывает инсулин. Основная роль инсулина заключается в регуляции уровня сахара в крови. Лишенный этого механизма, уровень сахара в крови может повыситься до опасного.

Основные симптомы диабета типа 2 включают: