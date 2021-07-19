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Врачи назвали самые полезные специи: должны быть в рационе каждой семьи!

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, про три самые полезные специи, которые должны быть на столе каждой семьи. Оказывается, эти приправы могут не только радовать наши вкусовые рецепторы, но и приносить реальную пользу здоровью.

Об этом пишет hopkinsmedicine.

Ранее диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если употреблять по два огурца каждый день.

Также ученые недавно выяснили, какое последствие употребления алкоголя самое опасное.

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