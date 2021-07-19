Лікарі назвали найкорисніші спеції: повинні бути в раціоні кожної сім'ї!

Лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю.

Про це пише hopkinsmedicine .

Раніше дієтологи розповіли, що станеться з організмом, якщо вживати по два огірка кожен день.

Також вчені нещодавно з'ясували, який наслідок вживання алкоголю найнебезпечніший.