Врачи назвали самые полезные специи: должны быть в рационе каждой семьи!
Врачи рассказали, про три самые полезные специи, которые должны быть на столе каждой семьи. Оказывается, эти приправы могут не только радовать наши вкусовые рецепторы, но и приносить реальную пользу здоровью.
Об этом пишет hopkinsmedicine.
Корица снизит сахар в крови
Корица особенно полезна для людей с высоким уровнем сахара в крови. Она придает сладковатый вкус пище. Исследования показывают, что при регулярном употреблении корицы у людей с диабетом второго типа уровень сахара становится ниже.
Корица также может принести пользу сердцу, так как она способствует снижению высокого холестерина.
Куркума борется с воспалениями
Куркума более известна своим использованием в индийских блюдах. Но теперь ее называют суперпродуктом благодаря способности уменьшать воспаление - частую причину дискомфорта и болезней.
Одним из компонентов куркумы является куркумин. Исследования показывают, что он может уменьшить воспаление в головном мозге, которое было связано с болезнью Альцгеймера и депрессией.
Благодаря своим противовоспалительным свойствам куркумин также эффективен для уменьшения боли и отека у людей с артритом. А результаты некоторых экспериментов показывают, что куркумин обладает мощными противораковыми свойствами.
Имбирь поможет при тошноте
Имбирь - тропическое растение, которое тысячелетиями использовалось в азиатских культурах для лечения расстройства желудка, диареи и тошноты.
Исследования показали, что имбирь успокаивает тошноту, связанную с беременностью, уменьшает расстройства ЖКТ, предотвращает симптомы укачивания. Он может даже помочь при тошноте и рвоте, вызванных химиотерапией, если принимать его вместе с лекарствами от тошноты.
Ранее диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если употреблять по два огурца каждый день.
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