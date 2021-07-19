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Врачи назвали самые полезные специи: должны быть в рационе каждой семьи!

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Понедельник 19 июля 2021 08:05
Врачи назвали самые полезные специи: должны быть в рационе каждой семьи! Фото: Врачи назвали самые полезные специи (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, про три самые полезные специи, которые должны быть на столе каждой семьи. Оказывается, эти приправы могут не только радовать наши вкусовые рецепторы, но и приносить реальную пользу здоровью.

Об этом пишет hopkinsmedicine.

Корица снизит сахар в крови

Корица особенно полезна для людей с высоким уровнем сахара в крови. Она придает сладковатый вкус пище. Исследования показывают, что при регулярном употреблении корицы у людей с диабетом второго типа уровень сахара становится ниже.

Корица также может принести пользу сердцу, так как она способствует снижению высокого холестерина.

Куркума борется с воспалениями

Куркума более известна своим использованием в индийских блюдах. Но теперь ее называют суперпродуктом благодаря способности уменьшать воспаление - частую причину дискомфорта и болезней.

Одним из компонентов куркумы является куркумин. Исследования показывают, что он может уменьшить воспаление в головном мозге, которое было связано с болезнью Альцгеймера и депрессией.

Благодаря своим противовоспалительным свойствам куркумин также эффективен для уменьшения боли и отека у людей с артритом. А результаты некоторых экспериментов показывают, что куркумин обладает мощными противораковыми свойствами.

Имбирь поможет при тошноте

Имбирь - тропическое растение, которое тысячелетиями использовалось в азиатских культурах для лечения расстройства желудка, диареи и тошноты.

Исследования показали, что имбирь успокаивает тошноту, связанную с беременностью, уменьшает расстройства ЖКТ, предотвращает симптомы укачивания. Он может даже помочь при тошноте и рвоте, вызванных химиотерапией, если принимать его вместе с лекарствами от тошноты.

Ранее диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если употреблять по два огурца каждый день.

Также ученые недавно выяснили, какое последствие употребления алкоголя самое опасное.

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