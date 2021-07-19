ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лікарі назвали найкорисніші спеції: повинні бути в раціоні кожної сім'ї!

Новость на русском →
Понеділок 19 липня 2021 08:05
Лікарі назвали найкорисніші спеції: повинні бути в раціоні кожної сім'ї! Лікарі назвали найкорисніші спеції (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю.

Про це пише hopkinsmedicine.

Кориця знизить цукор в крові

Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові. Вона надає солодкуватий смак їжі. Дослідження показують, що при регулярному вживанні кориці у людей з діабетом другого типу рівень цукру стає нижче.

Кориця також може принести користь серцю, так як вона сприяє зниженню високого холестерину.

Куркума бореться із запаленнями

Куркума більш відома своїм використанням в індійських стравах. Але тепер її називають суперпродуктом завдяки здатності зменшувати запалення - часту причину дискомфорту і хвороб.

Одним з компонентів куркуми є куркумін. Дослідження показують, що він може зменшити запалення в мозку, яке було пов'язано з хворобою Альцгеймера та депресією.

Завдяки своїм протизапальним властивостям куркумін також ефективний для зменшення болю і набряку у людей з артритом. А результати деяких експериментів показують, що куркумін має потужні протиракові властивості.

Імбир допоможе при нудоті

Імбир - тропічна рослина, яка тисячоліттями використовувалася в азіатських культурах для лікування розладу шлунка, діареї і нудоти.

Дослідження показали, що імбир заспокоює нудоту, пов'язану з вагітністю, зменшує розлади шлунково-кишкового тракту, запобігає симптомам укачування. Він може навіть допомогти при нудоті і блювоті, викликаних хіміотерапією, якщо приймати його разом з ліками від нудоти.

Раніше дієтологи розповіли, що станеться з організмом, якщо вживати по два огірка кожен день.

Також вчені нещодавно з'ясували, який наслідок вживання алкоголю найнебезпечніший.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье специи
LITE
Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого День ангела
Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого День ангела