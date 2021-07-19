Лікарі назвали найкорисніші спеції: повинні бути в раціоні кожної сім'ї!
Лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю.
Про це пише hopkinsmedicine.
Кориця знизить цукор в крові
Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові. Вона надає солодкуватий смак їжі. Дослідження показують, що при регулярному вживанні кориці у людей з діабетом другого типу рівень цукру стає нижче.
Кориця також може принести користь серцю, так як вона сприяє зниженню високого холестерину.
Куркума бореться із запаленнями
Куркума більш відома своїм використанням в індійських стравах. Але тепер її називають суперпродуктом завдяки здатності зменшувати запалення - часту причину дискомфорту і хвороб.
Одним з компонентів куркуми є куркумін. Дослідження показують, що він може зменшити запалення в мозку, яке було пов'язано з хворобою Альцгеймера та депресією.
Завдяки своїм протизапальним властивостям куркумін також ефективний для зменшення болю і набряку у людей з артритом. А результати деяких експериментів показують, що куркумін має потужні протиракові властивості.
Імбир допоможе при нудоті
Імбир - тропічна рослина, яка тисячоліттями використовувалася в азіатських культурах для лікування розладу шлунка, діареї і нудоти.
Дослідження показали, що імбир заспокоює нудоту, пов'язану з вагітністю, зменшує розлади шлунково-кишкового тракту, запобігає симптомам укачування. Він може навіть допомогти при нудоті і блювоті, викликаних хіміотерапією, якщо приймати його разом з ліками від нудоти.
Раніше дієтологи розповіли, що станеться з організмом, якщо вживати по два огірка кожен день.
Також вчені нещодавно з'ясували, який наслідок вживання алкоголю найнебезпечніший.