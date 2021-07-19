Лікарі назвали найкорисніші спеції: повинні бути в раціоні кожної сім'ї!

Лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю.

Кориця знизить цукор в крові

Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові. Вона надає солодкуватий смак їжі. Дослідження показують, що при регулярному вживанні кориці у людей з діабетом другого типу рівень цукру стає нижче.

Кориця також може принести користь серцю, так як вона сприяє зниженню високого холестерину.

Куркума бореться із запаленнями

Куркума більш відома своїм використанням в індійських стравах. Але тепер її називають суперпродуктом завдяки здатності зменшувати запалення - часту причину дискомфорту і хвороб.

Одним з компонентів куркуми є куркумін. Дослідження показують, що він може зменшити запалення в мозку, яке було пов'язано з хворобою Альцгеймера та депресією.

Завдяки своїм протизапальним властивостям куркумін також ефективний для зменшення болю і набряку у людей з артритом. А результати деяких експериментів показують, що куркумін має потужні протиракові властивості.

Імбир допоможе при нудоті

Імбир - тропічна рослина, яка тисячоліттями використовувалася в азіатських культурах для лікування розладу шлунка, діареї і нудоти.