Врачи назвали самые полезные сладости, которые не испортят вашу фигуру

Норма сладкого в день

Хотя сладости являются едва ли не врагом номер один для нас, но 50 грамм удовольствия может позволить здоровый человек с нормальной массой тела. К примеру, это может быть чайная ложка меда, 15 г шоколада, немного сухофруктов, а фруктов и вовсе можно съесть до 500 г в день. Ведь не секрет, что потребление сладкого помогает нам стать счастливее.

Мед

Эта натуральная сладость содержит много витаминов и микроэлементов, в частности, группу В, витамины Е и С. Также в меде есть флавоноиды и эфирные масла, благодаря которым он обладает бактерицидным и противовоспалительным действием, и значит - поддерживает иммунитет. Полезным является мед в сотах, ведь ко всему вышеперечисленному добавляются вещества, что содержатся в прополисе. Но и недостатки тоже есть: мед калориен и может вызвать аллергию.

Свежие фрукты

Они содержат огромное количество витаминов и микроэлементов. Такие фрукты, как бананы, хурма и абрикосы богаты калием, поэтому они очень полезны для сердца. Во фруктах содержится много клетчатки, что полезно для кишечника. Но помните, что сладкие фрукты довольно калорийны, так что их лучше не есть на ночь. Кроме того из-за фруктозы может возникать газообразование, вздутие и другие неприятные ощущения в животе.

Сухофрукты

Они также содержат много микроэлементов, витаминов и пищевых волокон, но из-за того, что из них извлечена вода, повышается концентрация не только полезных веществ, но и калорий. Сухофрукты можно есть в том же количестве, если бы они были фруктами.

Шоколад

Какао-масло, являющееся основным ингредиентом настоящего шоколада, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, а в первую очередь - линолевую кислоту (омега-6). Она помогает липидному обмену, то есть обмену жиров и жироподобных веществ, к которым относят и холестерин. Если такой обмен нарушен, в сосудах могут образовываться холестериновые бляшки, что приводит к атеросклерозу. Шоколад калорийный, а также вызывает аллергию, поэтому с этой сладостью нужно быть осторожнее.

Халва

Халву готовят из семян и орехов, и это обусловливает ее богатый витаминный и микроэлементный состав. Продукт содержит большое количество полезных растительных жиров и клетчатки, а значит, способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, клетчатка несколько нейтрализует глюкозу и холестерин, связывая и выводя их из организма. Недостатком халвы является ее высокая калорийность.

Пастила

Выберите темную, тягучую пастилу, ведь в ней гораздо больше пищевых волокон. Они нормализуют работу пищевого тракта, снижают холестерин и уровень глюкозы в крови. Пастила с большим содержанием клетчатки обеспечивает более длительное чувство насыщения.

Мармелад и зефир

Их изготавливают с добавлением агар-агара. Это вещество является полисахаридом, в котором содержатся пищевые волокна и клетчатка. Из всей кондитерки мармелад и зефир наименее калорийные. Это отличный перекус для спортсменов и людей, у которых сильные физические нагрузки.

Творожная масса

Приготовьте сами такой десерт, тогда вы сможете проконтролировать его калорийность. Добавьте в творог мед, орехи и сухофрукты, что поможет расширить спектр витаминов и микроэлементов. Употребляя такой десерт, человек получает белок, кальций, жирорастворимые витамины (в первую очередь - витамин D), если жирность творога больше 4%.

Молочный коктейль

Источник витаминов, микроэлементов, белка и кальция. Желательно готовить самостоятельно из молока, ягод и фруктов. Если выбрать обезжиренное молоко, то калорийность коктейля будет ниже.