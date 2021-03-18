Лікарі назвали найкорисніші солодощі, які не зіпсують вашу фігуру

Норма солодкого в день

Хоча солодощі є ледь не ворогом номер один для нас, але 50 грам задоволення може дозволити здорова людина з нормальною масою тіла. Наприклад, це може бути чайна ложка меду, 15 г шоколаду, трохи сухофруктів, а фруктів можна з'їсти до 500 г в день. Адже не секрет, що споживання солодкого допомагає нам стати щасливішими.

Мед

Ці природні солодощі містять багато вітамінів і мікроелементів, зокрема, групи В, вітаміни Е і С. Також у меді є флавоноїди і ефірні олії, завдяки яким він має бактерицидну і протизапальну дію, і значить - підтримує імунітет. Корисним є мед у сотах, адже до всього переліченого додаються речовини, що містяться в прополісі. Але і недоліки теж є: мед калорійний і може викликати алергію.

Свіжі фрукти

Вони містять величезну кількість вітамінів і мікроелементів. Такі фрукти, як банани, хурма і абрикоси багаті калієм, тому вони дуже корисні для серця. У фруктах міститься багато клітковини, що корисно для кишківника. Але пам'ятайте, що солодкі фрукти досить калорійні, так що їх краще не їсти на ніч. Крім того через фруктозу може виникати газоутворення, здуття та інші неприємні відчуття в животі.

Сухофрукти

Вони також містять багато мікроелементів, вітамінів і харчових волокон, але через те, що з них вилучено воду, підвищується концентрація не тільки корисних речовин, але і калорій. Сухофрукти можна їсти в тій же кількості, якби вони були фруктами.

Шоколад

Какао-масло, що є основним інгредієнтом справжнього шоколаду, містить поліненасичені жирні кислоти, а в першу чергу - лінолеву кислоту (омега-6). Вона допомагає ліпідному обміну, тобто обміну жирів і жироподібних речовин, до яких відносять і холестерин. Якщо такий обмін порушено, в судинах можуть утворюватися холестеринові бляшки, що призводить до атеросклерозу. Шоколад калорійний, а також викликає алергію, тому з цими солодощами потрібно бути обережніше.

Халва

Халву готують з насіння і горіхів, і це обумовлює її багатий вітамінний і мікроелементний склад. Продукт містить велику кількість корисних рослинних жирів і клітковини, а значить, сприяє нормальній роботі шлунково-кишкового тракту. Крім того, клітковина дещо нейтралізує глюкозу і холестерин, пов'язуючи і виводячи їх з організму. Недоліком є її висока калорійність.

Пастила

Виберіть темну, тягучу пастилу, адже в ній набагато більше харчових волокон. Вони нормалізують роботу травного тракту, знижують холестерин і рівень глюкози в крові. Пастила з великим вмістом клітковини забезпечує більш тривале відчуття насичення.

Мармелад і зефір

Їх виготовляють з додаванням агар-агару. Ця речовина є полісахаридом, в якому містяться харчові волокна і клітковина. З усієї кондитерки мармелад і зефір найменш калорійні. Це відмінний перекус для спортсменів і людей, у яких сильні фізичні навантаження.

Сирна маса

Приготуйте самі такий десерт, тоді ви зможете проконтролювати його калорійність. Додайте в сир мед, горіхи і сухофрукти, що допоможе розширити спектр вітамінів і мікроелементів. Вживаючи такий десерт, людина отримує білок, кальцій, жиророзчинні вітаміни (у першу чергу - вітамін D), якщо жирність сиру більше 4%.

Молочний коктейль

Джерело вітамінів, мікроелементів, білка і кальцію. Бажано готувати самостійно з молока, ягід і фруктів. Якщо вибрати знежирене молоко, то калорійність коктейлю буде нижче.