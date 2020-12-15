Врачи назвали самые полезные напитки: как правильно их пить

Врачи считают, что самыми полезными напитками для нашего организма кроме воды являются чай и кофе, но пить их конечно же нужно без сахара. Иначе польза напитка превратится во вред.

Так, доктор Эндрю Фриман из центра рассказывает, что в чае содержится всего пару калорий, зато напиток богат флавоноидами. Это делает его одним из самых полезных напитков в мире, пишет medicalxpress.com.

"

"Все остальное, к сожалению, не приносит никакой пользы, а многие из них (с сахаром) причиняют значительный вред", - рассказывает эксперт.

Согласно некоторым исследованиям, чай может улучшать некоторые функции мозга, предотвращать ряд видов рака, защищать от заболеваний сердца. Также при помощи чая можно контролировать вес и даже предотвращать неприятный запах изо рта.

Специалисты дали ряд советов, как пить чай правильно. Во-первых, нельзя добавлять в напиток сахар и другие вредные ингредиенты. Во-вторых, чай не должен быть слишком горячим - более 60 градусов. Горячие напитки увеличивают риск возникновения рака пищевода и желудка. Но и злоупотреблять напитком врачи не советуют, ведь это может стать причиной дефицита железа, беспокойства и проблем со сном.

Отметим, что чаще всего лидером по полезности называют зеленый чай. Он может помочь снизить вес, улучшить состояние кожи и защитить от множества заболеваний.

Ранее мы также писали, с какими продуктами категорически нельзя употреблять чай. Некоторые сочетания настолько губительны для здоровья, что провоцируют возникновение онкологии.