Лікарі назвали найкорисніші напої: як правильно їх пити

Лікарі вважають, що найбільш корисними напоями для нашого організму крім води є чай і кава, але пити їх звичайно ж потрібно без цукру. Інакше користь напою перетвориться на шкоду.

Так, доктор Ендрю Фріман з центру розповідає, що в чаї міститься всього пару калорій, зате напій багатий на флавоноїди. Це робить його одним з найкорисніших напоїв у світі, пише medicalxpress.com.

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"Все інше, на жаль, не приносить ніякої користі, а багато з них (з цукром) заподіюють значну шкоду", - розповідає експерт.

Згідно з деякими дослідженнями, чай може покращувати деякі функції мозку, запобігати ряду видів раку, захищати від захворювань серця. Також за допомогою чаю можна контролювати вагу і навіть запобігати неприємному запаху з рота.

Фахівці дали кілька порад, як пити чай правильно. По-перше, не можна додавати в напій цукор та інші шкідливі інгредієнти. По-друге, чай не повинен бути занадто гарячим - більше 60 градусів. Гарячі напої збільшують ризик виникнення раку стравоходу і шлунка. Але і зловживати напоєм лікарі не радять, адже це може стати причиною дефіциту заліза, занепокоєння і проблем зі сном.

Відзначимо, що найчастіше лідером по корисності називають зелений чай. Він може допомогти знизити вагу, поліпшити стан шкіри і захистити від безлічі захворювань.

Раніше ми також писали, з якими продуктами категорично не можна вживати чай. Деякі поєднання настільки згубні для здоров'я, що провокують виникнення онкології.