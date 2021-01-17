Посмотрите в зеркало: как понять, что вы едите слишком много сладкого 

Как понять, что вы едите слишком много сладкого (фото: pixabay)

Злоупотребление сладостями чревато не только лишними цифрами на весах, но и более серьезными проблемами – развитием диабета, сердечно-сосудистых болезней. Как понять, что "еще одна конфетка" была лишней – читайте в нашем материале.

Сейчас продукты, содержащие дополнительный сахар, считаются чуть ли не главным врагом здоровью. Врачи сравнивают зависимость от сладкого с наркотической и советуют вовсе "завязать". Но если вы совсем не можете прожить день без сладенького, следите за своим организмом и тревожными знаками, которые он подает, пишет ukrhealth.

Прыщи

Ученые доказали, что ежедневное употребление сладких напитков у подростков, повышает риск возникновения кожных высыпаний умеренной и тяжелой степени. Дело в том, что сахар приводит к усиленной выработки гормонов, которые способны изменять вязкость кожного сала, поэтому поры забиваются и образуются угри. Посмотрите внимательно в зеркало, может следует заменить походы к косметологу отказом от сладкой газировки.

Утомляемость и сонливость

Безусловно, сахар дает заряд бодрости. Но эффект очень короткий – когда эйфория проходит, организму нужна новая порция сладкого. Исследования показали, что уже через час после употребления сахарозы концентрация внимания у испытуемых снижалась, а утомляемость только росла. Участники эксперимента сильно хотели прилечь и вздремнуть.

Депрессия и тревожность

Из-за регулярного присутствия добавочного сахара в рационе резко повышается уровень глюкозы, что ведет к перевозбуждению нервной системы. Если на данный сигнал не обратить внимания и не уменьшить количество потребляемых углеводов, вы можете столкнуться с тревожностью, депрессией и другими ментальными расстройствами.

Кариес

Сахароза провоцирует активность бактерий Streptococcus mutans. Именно они способствуют образованию налета на зубах. При взаимодействии с углеводами, вырабатывается молочная кислота, разрушающая зубы.

Ожирение и диабет

Пожалуй, самый вопиющий признак, что со сладким пора прощаться. Если организм получает с пищей большое количество быстрых углеводов, у него нарушается выработка лептина, который отвечает за чувство сытости.

Многолетнее переедание сладкого формирует устойчивость к данному гормону, поэтому мозг перестает реагировать на сигналы желудочно-кишечного тракта. Из-за этого человеку постоянно хочется кушать. В дополнение к этому происходит усиленная выработка инсулина. В результате увеличивается вес и появляются признаки диабета. Кроме того лишний вес провоцирует развитие сердечно-сосудистых болезней из-за лишней нагрузки на эту систему.

Ранее мы писали, кому нельзя злоупотреблять гречневой кашей, и к каким последствиям это может привести.



Также врачи рассказали про вредные свойства черного хлеба и предложили ему замену.