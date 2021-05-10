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Врачи назвали самое полезное мясо: его состав уникален

Автор: Светлана Мащенко

Врачи-диетологи рассказали про самое полезное мясо, которое имеет уникальный аминокислотный состав. Речь идет о говядине, но есть у продукта и противопоказания - не всем людям его можно употреблять.

Об этом пишет golos.ua.

Чем же так полезна говядина?

Диетолог говорит, что благодаря аминокислотному составу мяса употребление говядины оказывает благоприятное воздействие на организм:

  • улучшается память,
  • повышается иммунитет,
  • умственные способности возрастают.

Помимо прочего, указанное мясо богато витамином B12, дефицит которого чреват анемией.

Но есть у говядины и недостатки: мясо содержит большое количество пуриновых оснований, включая мочевую кислоту. А это нежелательно для людей с подагрой или риском развития болезни.

Врач также добавила, что помимо говядины полезными являются индейка, курица и крольчатина.

А вот мясо утки, гуся, свинина и баранина - слишком жирные. Их употребление лучше ограничивать.

Ранее врачи также назвали самое полезное мясо для мужского здоровья и силы.

Кроме того диетологи рассказали о том, кому нельзя категорически есть свинину и почему.

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