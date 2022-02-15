Врачи назвали пять факторов развития гипертонии: проблем с давлением не избежать

Гипертония (проблемы с повышенным давлением) могут появиться практически в любом возрасте. Чаще всего гипертонией страдают мужчины до 50 лет, а у женщин она проявляется немного позже - после 50 лет.

Какие факторы провоцируют повышенное давление и почему, и как можно снизить риск гипертонии, рассказали в Men's Health.

Что провоцирует развитие гипертонии

Неправильное питание

Отсутствие физических нагрузок

Повышенный уровень глюкозы и жиров в крови

Лишний вес

Постоянные стрессы

Как снизить риски развития гипертонии

Следите за весом. Организму с избыточным весом нужно больше крови, чтобы снабдить весь жир кислородом. А значит перегрузка ляжет на сосудистую систему. Это приводит к метаболическим нарушениям, сахарному диабету и нарушению проницаемости в стенках мелких сосудов. Особенно в почках.

Поэтому нужно придерживаться диеты, употреблять меньше жиров животного происхождения, а больше овощей (морковь, свекла, помидоры, кукуруза).

Уменьшайте количество соли. Соль задерживает в организме воду, а из-за этого увеличивается объем крови и повышается давление. Норма в день для взрослого человека - не более 5 г. Солите еду не при приготовлении, а в тарелке – так ее вкус ощущается лучше, а требуется ее намного меньше.

Больше всего соли содержится в обработанных продуктах (полуфабрикатах, колбасе, консервах, сырах). Внимательно читайте этикетки: содержание натрия не должно превышать 120 мг на 100 г продукта.

Откажитесь от курения. Никотиновые смолы разрушают сосуды и приводят к образованию тромбов. Курение также приводит к нарушению выработке веществ, которые обеспечивают реакцию сосудистой стенки на изменение объема. "Прокуренные" сосуды не могут быстро расслабляться и сужаться, а это нарушает работу всей сердечно-сосудистой системы.

Ешьте жирные кислоты. В идеале нужно есть рыбу 3-4 раза в неделю. Именно в ней содержатся полезные жирные кислоты. Они не позволяют тромбоцитам слипаться в комки, а стенкам сосудов воспаляться.

Также полезные омега-3 есть в орехах: в 25 г фундука содержится суточная норма. А самая полезная рыба - красная.

Ешьте калий. Этот минеральный элемент очень важен для работы сердца. Он выводит из организма лишнюю соль и делает сосуды более крепкими.

Калий есть в бананах, кураге, орехах и изюме. Дневная норма - 2-3 ореха или 2-3 сушеных абрикоса.

Физическая активность. Регулярная физическая деятельность помогает контролировать мышечный и сосудистый тонус. Она приучает сосуды к нагрузкам и тренирует вегетативную систему.

Самое оптимальное - не менее четырех тренировок по 40 минут с дозировкой нагрузок. Если чувствуете сильную усталость или головную боль - тренировку нужно немедленно закончить.

Следите за уровнем витаминов и минералов. В вашем организме должно быть достаточно магния для предотвращения тромбов, суточная доза - 300 мг. Если вы в стрессе - 400 мг.

Суточную дозу отлично восполнят 75 г шпината или 25 г миндаля.

Какое давление безопасное

У каждого человека уровень давления может отличаться. И нужно узнать свой собственный. Для этого нужно измерять давление в течение нескольких недель - утром и вечером.

Первое число - систолическое артериальное давление (сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии).

Второе число - диастолическое давление.

Оптимальные показатели: 120/80

В пределах нормы: до 139/89

Легкая степень гипертонии: 140/90

Гипертония второй степени: 160/110