Лікарі назвали п'ять факторів розвитку гіпертонії: проблем з тиском не уникнути

Гіпертонія (проблеми з підвищеним тиском) можуть з'явитися практично в будь-якому віці. Найчастіше гіпертонією страждають чоловіки до 50 років, а у жінок вона проявляється трохи пізніше - після 50 років.

Які фактори провокують підвищений тиск і чому, і як можна знизити ризик гіпертонії, розповіли в Men's Health.

Що провокує розвиток гіпертонії

Неправильне харчування

Відсутність фізичних навантажень

Підвищений рівень глюкози та жирів в крові

Зайва вага

Постійні стреси

Як знизити ризики розвитку гіпертонії

Слідкуйте за вагою. Організму з надмірною вагою потрібно більше крові, щоб забезпечити весь жир киснем. А значить перевантаження ляже на судинну систему. Це призводить до метаболічних порушень, цукрового діабету і порушення проникності в стінках дрібних судин. Особливо в нирках.

Тому потрібно дотримуватися дієти, вживати менше жирів тваринного походження, а більше овочів (морква, буряк, помідори, кукурудза).

Зменшуйте кількість солі. Сіль затримує в організмі воду, а через це збільшується обсяг крові та підвищується тиск. Норма в день для дорослої людини - не більше 5 м соліть їжу не при приготуванні, а в тарілці - так її смак відчувається краще, а потрібно її набагато менше.

Найбільше солі міститься в оброблених продуктах (напівфабрикатах, ковбасі, консервах, сирах). Уважно читайте етикетки: вміст натрію не повинен перевищувати 120 мг на 100 г продукту.

Відмовтеся від куріння. Нікотинові смоли руйнують судини та призводять до утворення тромбів. Куріння також призводить до порушення вироблення речовин, які забезпечують реакцію судинної стінки на зміну обсягу. "Прокурені" судини не можуть швидко розслаблятися і звужуватися, а це порушує роботу всієї серцево-судинної системи.

Їжте жирні кислоти. В ідеалі потрібно їсти рибу 3-4 рази на тиждень. Саме в ній містяться корисні жирні кислоти. Вони не дозволяють тромбоцитам злипатися в грудки, а стінок судин запалюватися.

Також корисні омега-3 є в горіхах: у 25 г фундука міститься добова норма. А найкорисніша риба - червона.

Їжте калій. Цей мінеральний елемент дуже важливий для роботи серця. Він виводить з організму зайву сіль і робить судини міцнішими.

Калій є в бананах, куразі, горіхах і родзинках. Денна норма - 2-3 горіхи або 2-3 сушених абрикосів.

Фізична активність. Регулярна фізична діяльність допомагає контролювати м'язовий і судинний тонус. Вона привчає судини до навантажень і тренує вегетативну систему.

Найоптимальніше - не менше чотирьох тренувань по 40 хвилин з дозуванням навантажень. Якщо відчуваєте сильну втому або головний біль - тренування потрібно негайно закінчити.

Слідкуйте за рівнем вітамінів і мінералів. У вашому організмі має бути достатньо магнію для запобігання тромбів, добова доза-300 мг. Якщо ви в стресі - 400 мг.

Добову дозу відмінно заповнять 75 г шпинату або 25 г мигдалю.

Який тиск безпечний

У кожної людини рівень тиску може відрізнятися. І потрібно дізнатися свій власний. Для цього потрібно вимірювати тиск протягом декількох тижнів - вранці та ввечері.

Перше число - систолічний артеріальний тиск (серце стискається і виштовхує кров в артерії).

Друге число - діастолічний тиск.

Оптимальні показники: 120/80

В межах норми: до 139/89

Легкий ступінь гіпертонії: 140/90

Гіпертонія другого ступеня: 160/110