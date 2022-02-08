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Ученые назвали салат, помогающий снизить давление: всего два ингредиента

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Вторник 08 февраля 2022 10:50
Ученые назвали салат, помогающий снизить давление: всего два ингредиента Фото: Огурцы с чесноком помогают снизить давление (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Салат с огурцами и чесноком помогает снизить артериальное давление.

Об этом сообщают ученые, пишет Organic Home Remedies.

По данным Американской кардиологической ассоциации, более 100 миллионов человек в стране страдают гипертонией.

Эти цифры только увеличиваются, подобно рискам для здоровья, которые сопровождают гипертонию.

Как снизить давление

Если вы или кто-то из ваших знакомых страдает от гипертонии, важно проконсультироваться с терапевтом, чтобы получить рекомендации по методам лечения этого состояния.

Тем не менее, одна вещь, которую вы можете решить уже сейчас - это контроль питания.

Как правило, ваш режим питания влияет на ваше здоровье. Есть продукты, которые вы можете обязательно включить в свой режим питания, они могут помочь контролировать нагрузку на ваше кровообращение.

Предлагаем вам рассмотреть два уникальных продукта - это чеснок и огурцы.

Огурец — прекрасный органический продукт, который может помочь при гипертонии. В нем содержится много калия и клетчатки. Калий может помочь сбалансировать содержание натрия в крови, противодействуя атеросклерозу (образованию бляшек в кровеносных сосудах). Клетчатка может помочь снизить уровень холестерина и регулировать кровяное давление.

Чеснок продемонстрировал убедительные доказательства своей способности контролировать гипертонию, уровень холестерина и различные другие состояния здоровья. Эта восстановительная способность в основном связана с соединением под названием аллицин, которая содержится в чесноке.

Сделайте простой салат из огурцов и чеснока и будьте здоровы!

Как мы ранее писали, невролог объяснил, что нужно делать, чтобы наладить сон.

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