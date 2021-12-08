Врачи назвали продукты, которые "выращивают" камни в почках

Как предотвратить образование камней в почках

Избегайте камнеобразующих продуктов: свекла, шоколад, шпинат, ревень, чай и большинство орехов богаты оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Пейте много воды: дополнительное употребление воды растворяет в моче вещества, которые приводят к образованию камней. Старайтесь пить достаточно жидкости, чтобы выделять 2 литра мочи в день, что составляет примерно восемь стандартных чашек.

Можно добавить некоторые цитрусовые напитки, например лимонад и апельсиновый сок. Цитрат в этих напитках помогает блокировать камнеобразование.

Ешьте продукты, богатые кальцием: пищевой кальций связывается с оксалатом в кишечнике и тем самым снижает количество оксалата, которое всасывается в кровоток и затем выводится почками. Это снижает концентрацию вещества в моче.

Уменьшите уровень соли: диета с высоким содержанием натрия хлора (обычной соли) может вызвать образование камней в почках, поскольку увеличивает количество кальция в моче. Это также будет полезно для кровяного давления и сердца.

Ограничьте животный белок: употребление слишком большого количества животного белка, такого как красное мясо, птица, яйца и морепродукты, повышает уровень мочевой кислоты и может привести к образованию камней в почках.

Это важно знать

Для многих людей камни в почках - это не разовое явление. Примерно у половины людей, переболевших "камнями", в течение семи лет без профилактических мер появляется другой.

Камни в почках образуются, когда определенные химические вещества становятся достаточно концентрированными в моче для образования кристаллов. Кристаллы превращаются в более крупные массы (камни), которые могут пробираться через мочевыводящие пути. Если камень где-то застревает и блокирует отток мочи, это вызывает боль.

Большинство камней возникают при сочетании кальция с оксалатом. Камни также могут образовываться из мочевой кислоты, которая является побочным продуктом метаболизма белков.