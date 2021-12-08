Лікарі назвали продукти, які "вирощують" камені в нирках

Як запобігти утворенню каменів у нирках

Уникайте каменеутворюючих продуктів: буряк, шоколад, шпинат, ревінь, чай і більшість горіхів багаті оксалатами, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

Пийте багато води: додаткове вживання води розчиняє в сечі речовини, які призводять до утворення каменів. Намагайтеся пити достатньо рідини, щоб виділяти 2 літри сечі в день, що становить приблизно вісім стандартних чашок.

Можна додати деякі цитрусові напої, наприклад лимонад і апельсиновий сік. Цитрат в цих напоях допомагає блокувати каменеутворення.

Їжте продукти, багаті кальцієм: харчовий кальцій зв'язується з оксалатом в кишечнику і тим самим знижує кількість оксалату, яке всмоктується в кровотік і потім виводиться нирками. Це знижує концентрацію речовини в сечі.

Зменшіть рівень солі: дієта з високим вмістом натрію хлору (звичайної солі) може викликати утворення каменів у нирках, оскільки збільшує кількість кальцію в сечі. Це також буде корисно для кров'яного тиску і серця.

Обмежте тваринний білок: вживання занадто великої кількості тваринного білка, такого як червоне м'ясо, птиця, яйця і морепродукти, підвищує рівень сечової кислоти і може привести до утворення каменів в нирках.

Це важливо знати

Для багатьох людей камені в нирках - це не разове явище. Приблизно у половини людей, що перехворіли "камінням", протягом семи років без профілактичних заходів з'являється інший.

Камені в нирках утворюються, коли певні хімічні речовини стають досить концентрованими в сечі для утворення кристалів. Кристали перетворюються в більші маси (камені), які можуть пробиратися через сечовивідні шляхи. Якщо камінь десь застряє і блокує відтік сечі, це викликає біль.

Більшість каменів виникають при поєднанні кальцію з оксалатом. Камені також можуть утворюватися з сечової кислоти, яка є побічним продуктом метаболізму білків.