Врачи назвали продукты, которые спасут от диабета

Врачи рассказали о том, как потребление различных продуктов питания может отразиться на риске развития диабета. По мнению медиков, снизить риски можно, если съедать каждый день на 66 граммов больше овощей и фруктов. Выводы сделаны по итогам нескольких исследований, сообщает MedicalXpress.

Как сообщается в результатах исследования, специалисты из Европы решили изучить связь между содержанием в организме витамина C и каротиноидов в крови с вероятностью развития диабета. Участниками эксперимента оказались более 9,7 тысячи взрослых, которые впервые столкнулись с указанным состоянием, и контрольная группа из свыше чем 13 тысяч граждан без диабета.

В итоге выяснилось, что сократить риск развития заболевания можно, если съедать каждый день на 66 граммов больше овощей и фруктов.

Второе исследование проводилось учеными из США. Они рассмотрели связь между общим, а также индивидуальным потреблением цельнозерновой пищи и вероятностью диабета. Вовлекла работа данные о 158 тысячах человек без указанного недуга, онкологии и проблем с сердцем. Посредством высокого потребление цельного зерна вполне реально сократить риск диабета на 29%.

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