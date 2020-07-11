Лікарі назвали продукти, які врятують від діабету

Лікарі розповіли про те, як споживання різних продуктів харчування може вплинути на ризик розвитку діабету. На думку медиків, знизити ризики можна, якщо з'їдати щодня на 66 грамів більше овочів і фруктів. Висновки зроблені за результатами декількох досліджень, повідомляє MedicalXpress.

Як повідомляється в результатах дослідження, фахівці з Європи вирішили вивчити зв'язок між вмістом в організмі вітаміну C та каротиноїдів у крові з імовірністю розвитку діабету. Учасниками експерименту виявилися понад 9,7 тисячі дорослих, які вперше зіткнулися із зазначеним станом, і контрольна група з понад 13 тисяч громадян без діабету.

У результаті з'ясувалося, що скоротити ризик розвитку захворювання можна, якщо з'їдати щодня на 66 грамів більше овочів і фруктів.

Друге дослідження проводилося вченими з США. Вони розглянули зв'язок між загальними, а також індивідуальним споживанням цільнозернової їжі і ймовірністю діабету. Робота використовувала дані про 158 тисяч людей без зазначеної недуги, онкології та проблем з серцем. За допомогою високого споживання цільного зерна цілком реально скоротити ризик діабету на 29%.

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