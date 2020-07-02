В Украине можно бесплатно провериться на рак: какие услуги доступны

В Украине провериться на онкологию можно бесплатно (коллаж РБК-Украина)

Обследование для ранней диагностики онкозаболеваний украинцы могут получить бесплатно

В Украине можно бесплатно пройти обследования для ранней диагностики онкозаболеваний, самых распространенных среди населения. В Программу медицинских гарантий включены 6 инструментальных исследований, среди которых есть маммография и колоноскопия.

Для получения такой услуги бесплатно единственным условием является только наличие направления врача. Об этом по результатам брифинга 2 июля рассказали в Национальной службе здоровья Украины в Facebook.

Отмечается, что маммографию назначают пациенткам в возрасте от 40 лет, цистоскопию - пациентам старше 50 лет. Такие возрастные ограничения установлены в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом уровня заболеваемости онкопатологии населения всех возрастов.

Какие услуги могут получить пациенты бесплатно

проведение исследования с обеспечением анестезии при необходимости

гистологическое исследование взятого у пациента при обследовании материала при необходимости

анализ и описание результатов исследования

Что нужно для бесплатного обследования для ранней диагностики онкозаболеваний

обратиться к своему семейному или лечащего врача, который выпишет направление на обследование

выбрать медучреждение для прохождения исследования и обратиться к нему.

НСЗУ уже подписала контракты с 683 медучреждениями на оказание услуг по проведению инструментальных исследований для ранней диагностики онкозаболеваний. 34 из них - частные. За проведения обследований пациентов в апреле-мае медучреждениям выплатили 20 миллионов гривен.

Услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний у детей и взрослых по контракту с НСЗУ будут предоставлять 118 медицинских учреждений. 33 учреждения станут предоставлять услуги по диагностике и радиологическому лечению. 117 - по диагностике и химиотерапевтическому лечению.

Безвозмездная помощь пациенту с онкологией в рамках Программы медгарантий включает:

инструментальную и лабораторную диагностику

проведение хирургического вмешательства в условиях стационара

проведение радиотерапии и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях

лекарственные средства из Национального перечня, кроме те, которые закупаются централизованно

медицинский уход, пребывание и питание в больнице

психологическую поддержку.

Дополнительно пациент сможет бесплатно получить лекарства, централизованно закупаются за средства госбюджета по разным государственным программам.

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Автор: Владимир Костырин