Врачи назвали очень полезный продукт для сердца: есть почти в каждом доме

Шведские ученые объединили результаты этого исследования с результатами других исследований, которые были проведены в 17 странах мира и создали самую большую базу данных про взаимосвязь между показателями употребления молочного жира и риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Как отметил доктор Матти Марклунд из Института глобальной охраны здоровья, в связи с ростом употребления молочных продуктов во всем мире, необходимо более глубокое понимания их влияния на здоровье.

Исследование было рассчитано на то, что люди смогут запоминать и записывать количество и типы молочных продуктов, которые они съели, но это было сложно из-за того, что молочные продукты обычно используются также и в готовых продуктах.

"Вместо этого мы измерили уровень в крови определенных жирных кислот, которые содержатся в молочных продуктах, что дает более объективную оценку употребления молочных жиров и не зависит от человеческого фактора", - объяснил Марклунд.

Он добавил, что у людей с самым высоким уровнем риска на самом деле самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у пациентов с высоким уровнем жирных молочных кислот в крови, снижается и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

"В то время, когда некоторые диетические рекомендации, как и ранее, предлагают потребителям выбирать обезжиренные молочные продукты, другие ушли от этих советов и предлагают, чтобы молочные продукты содержали как можно больше сахара и добавок", - отметил доктор Марклунд.

Кроме того, медики утверждают, что все больше данных говорят о том, что влияние молочных продуктов на организм в большей степени зависит от типа продукта: творог, йогурт, масло или молоко. И меньше – от количества жира в продукте. Полный отказ от молочных продуктов или даже снижения количества в рационе – не лучший выбор для здоровья сердца.