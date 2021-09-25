Покупаем качественную колбасу для детей: что нужно учитывать при выборе продукта

Дети любят колбасные изделия не меньше, чем взрослые. Но выбрать для ребенка качественный продукт очень сложно. Не каждая колбаса, на которой стоит маркировка "детская" является качественным продуктом.

Эксперт отметила, что в первую очередь при выборе вареной колбасы стоит обратить внимание на ту, где производители указывают на упаковке: "рекомендовано для детей" или "для диетического питания".

"Если речь идет о детской колбасе, нужно понимать несколько моментов. Существует просто название "детская" – так же, как и "докторская", "сливочная", "молочная" колбаса. Говорить о том, что эта колбаса предназначена для детского питания, совсем не стоит. Другой вопрос, что есть производители, которые помимо всего прочего пишут о том, что колбаса рекомендована для питания детей и тем, кому рекомендован диетический стол. Вот тогда тут все жестко и строго, потому что производитель берет на себя дополнительные обязательства. Ни растительный белок, ни крахмал, ни соя в этой колбасе быть не могут", - рассказала Куликова.

Она добавила, что во время составления рациона для ребенка, стоит больше обращать внимание на натуральные продукты и меньше включать в меню полуфабрикаты. Она объяснила, как отличить колбасу из натуральных ингредиентов.

"Вареная колбаса не может быть ярко-розового цвета, потому что все мы прекрасно понимаем, что вареное мясо – несколько сероватое. Но в колбасу всегда добавляется консервант нитрит натрия, он разрешается. Он дает немного розоватый цвет, но при этом он препятствует развитию ботулизма в мясе. Этот консервант в допустимой норме – это абсолютно нормально", - сообщила эксперт.

Важно! При покупке колбасы обращайте внимание на этикетки и добавки с маркировкой Е. Во многих видах колбасы сейчас есть глютен. Он может вызывать проблемы с кишечником и многих есть индивидуальная непереносимость глютена.

Также стоит обращать внимание в супермаркете, где хранится колбаса. Она должна быть размещена в работающих холодильниках. Нельзя покупать колбасу на рынке или ту, которую продают на обычных полках магазина.