Врачи назвали полезные и вредные свойства малины для здоровья

Малина содержит большое количество витамина С. Также в ней содержится калий и магний. Ягоду используют для лечения, но не стоит забывать, что в некоторых случая малина может быть опасна для здоровья.

У малины есть жаропонижающие свойства, поскольку она содержит салициловою кислоту. Врачи рекомендуют употреблять эту ягоду при проблемах с желудком.

Свежие ягоды рекомендуются при лечении атеросклероза, гипертонии, колитов, цинги, малокровия. Данная ягода может поддержать тонус кожи и омолодить ее.

Малину можно использовать в качестве антистрессового лекарства. Напитки из ягоды хорошо пить при депрессиях и неврозах. Также такие напитки будут способствовать хорошему сну. Ягода также может убрать холестериновые бляшки.

Но есть и ситуации, когда малину есть нельзя. Ягода может стать причиной аллергии, особенно если ее съесть очень много. Малину не рекомендуют есть при язве, гастрите и при проблемах с кишечно-желудочным трактом. Ягода может вызвать обострение этих заболеваний.

Также малину нельзя есть людям, у которых нарушена работа почек, поскольку ягода имеет мочегонный эффект, а это создает дополнительную нагрузку на почки. Малину нельзя есть при бронхиальной астме и при наличии полипов в носу.

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