Врачи назвали первые симптомы сердечного приступа: появляются за месяц

Сердечный приступ проявляет себя внезапно и при несвоевременной помощи имеет очень высокую летальность. Но есть некоторые симптомы, которые могут предупредить человека за месяц, а порой и за полгода до возникновения опасного состояния. Как заранее распознать сердечный приступ - в материале Styler.

По мнению медиков, существует восемь симптомов, которые могут сигнализировать, что у человека серьезные проблемы с сердцем. Среди тревожных знаков - беспричинная усталость, бессонница, чрезмерное выпадение волос.

Непонятная усталость

Очень часто человек может испытывать беспричинное утомление после выполнения, казалось бы простых и привычных действий, к примеру, после купания.

Проблемное пищеварение

Боль в животе, тошнота, расстройство желудка, - все эти явления, если они возникают периодически, могут указывать на будущий инфаркт.

Невозможность расслабиться

Еще одним тревожным сигналом может стать повышенная возбудимость и невозможность расслабиться. К примеру, трудности с засыпанием и бессонница, высокий уровень тревоги указывают на повышенный риск сердечного приступа или инсульта.

Нельзя сделать глубокий вдох

Одышка и невозможность сделать глубокий вдох могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Специалисты отмечают, что такое нередко происходит за шесть месяцев до инфаркта миокарда.

Выпадение волос

Чрезмерное выпадение волос у мужчин после пятидесяти должно вызывать опасение. Облысение может быть связано с повышением уровня стрессового гормона кортизола, от которого страдает сердце.

Нарушение сердцебиения

О возможном сердечном приступе могут предупреждать эпизоды нарушения сердцебиения. В такие моменты наблюдается аритмия, которая часто сопровождается беспокойством, паникой и головокружением. Такое состояние может длиться от минуты до двух.

Чрезмерное потоотделение

Это больше относится к женщинам, которые часто связывают такую потливость с менопаузой.

Боли в груди

Непосредственным сигналом, который предупреждает об инфаркте, могут быть боли в груди, которые отдают в одну или две руки, челюсть, шею, плечи.