ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С какими продуктами нельзя сочетать антибиотики: едим каждый день

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 19:31
С какими продуктами нельзя сочетать антибиотики: едим каждый день
С каким продуктами нельзя сочетать антибиотики (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Антибиотики не рекомендуется принимать с рядом популярных продуктов питания

Антибиотики нельзя сочетать не только с алкоголем, но и с рядом других популярных и полезных продуктов питания, которые украинцы едят и пьют каждый день. Что нельзя употреблять с антибиотиками - в материале Styler.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова на своей странице в Facebook опубликовала список продуктов, которые могут нивелировать свойства антибиотиков, либо же сами лекарства поменяют свойства продуктов.

Молоко, йогурт, сыр

Кальций, а также магний и белок казеин способны связываться с отдельными антибиотиками: тетрациклином, доксациклином и ципрофлоксацином, препятствуя их всасыванию в желудке.

То же самое касается и кальция и магния, что содержатся в составе мультивитаминов и некоторых антацидов (гавискон, альмагель), которые используют при изжоге для нейтрализации избытка соляной кислоты в желудке.

Медик советует разграничить время употребления этих продуктов и препаратов с антибиотиками.

"Что делать? Принимать эти препараты минимум за 1 час до употребления молочных продуктов (антацидов, мультивитаминов) или через 2 и более часов после этого", - пишет медик.

Кофе

Кофе не стоит сочетать с некоторыми антибиотиками по причине того, что лекарства могут усилить действие кофеина на организм.

Так, антибиотики фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфооксацин, эноксацин и др.), а также гормоны эстрогены, способны усиливать действие кофеина.

Это может вызвать головную боль, повышение артериального давления, бессонница, нервозность.

Легко не заметить: как распознать симптомы опасных болезней у женщин Выброшенные деньги: врачи назвали топ-10 ненужных анализов
Новости Украины медицинаантибиотики
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь