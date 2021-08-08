Лікарі назвали основні симптоми першого типу діабету: будьте уважні!

Цукровий діабет 1 типу - це небезпечне аутоімунне захворювання, в результаті якого підшлункова залоза перестає виробляти інсулін. Наслідком може стати гіпоглікемічна кома, яка, у свою чергу, може спровокувати еквіваленти епілептичних нападів та нестяму.

І до сьогодні не відомо жодного профілактичного заходу, що може запобігти захворюванню на такий діабет... Але чим раніше його виявити - тим лікування стане легшим. 7 основних симптомів цукрового діабету 1 типу лікарі озвучили для авторитетного ресурсу Health .

Основні симптоми діабету 1 типу

Часте сечовипускання

Бажання постійно мочитися - один з трьох основних симптомів діабету 1 типу. Справа у тому, що б ез інсуліну цукор накопичується у крові. А н ирки діють як фільтр для крові, видаляючи все, чого там бути не повинно.

"Коли у вас занадто багато цукру в крові, ваші нирки працюють у режимі перевантаження", - каже доктор медичних наук, ендокринолог Акандаша Гоял .

Постійне відчуття спраги

"Оскільки ви частіше ходите в туалет, ваше тіло втрачає багато рідини, і ви, природно, п'єте більше, щоб спробувати поповнити втрачене", - пояснює Гоял.

Безпричинна втрата ваги

Не маючи цукру для їх утримання, голодні клітини починають шукати альтернативні джерела енергії. Це може спричинити швидку втрату ваги, навіть якщо ви їсте нормально. Крім того, втрата ваги також відбувається тому, що ваш організм не отримує калорій, необхідних йому з глюкози.

Втома

Втома загалом є відносно частим симптомом будь-якого аутоімунного захворювання.

"Без інсуліну ваші клітини не мають енергії, тому люди виснажуються", - говорять експерти.

Фруктовий запах з рота і сечі

Всередині жирних кислот знаходяться кетони, які також присутні у... ацетоні. А він, якщо ви коли-небудь звертали увагу, має солодкуватий запах.

Біль у животі

Біль у шлунку є ускладненням ацидозу.

"Коли пацієнти приходять з нудотою і блювотою, а також мають високий рівень цукру в крові, ми починаємо відразу перевіряти їх на діабет", - каже лікар Гоял.

Якщо біль не проходить протягом однієї доби - обов'язково зразу зверніться до лікаря!

Проблеми з зором

Високий рівень глюкози у крові може спричинити протікання рідини з очного яблука у кришталик. Це може викликати набряк лінзи, що може призвести до розфокусування зору.

Хто із знаменитостей живе з діабетом 1 типу?

Якщо вчасно діагностувати захворювання, то з ним можна жити. Наприклад, з діабетом 1 типу живуть і творять такі відомі люди, як: