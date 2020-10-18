Врачи назвали орган, проблемы с которым вдвое повышает риск смерти от коронавируса

У пациентов с коронавирусом и с болезнями почек вероятность летального исхода оказалась в два раза выше, чем у других зараженных, не имеющих проблем с этим органом.

Однако врачи не смогли убедительно ответить, как проблемы с почками во время заражения COVID-19 могут увеличить риск смерти пациента, но сделали ряд предположений. Исследование опубликовано в журнале Anesthesia.

Медики из Имперского колледжа Лондона полагают, что феномен может быть связан с воздействием инфекции на организм в целом, а не с прямой атакой вируса на жизненно важные органы.

Так, предыдущие исследования показали, что коронавирус может напрямую инфицировать почки и вызывать повреждение так же, как и в легких. Но остался вопрос - как же он их достигает, ведь эксперты ранее заявляли, что COVID-19 обычно не перемещаются с кровотоком, и соответственно не может добраться до почек.

Авторы исследования предположили, что повышенный уровень смертности среди людей с коронавирусом и проблемами с почками может быть связан с "перекрестным контактом между легкими". Это когда первоначальное повреждение легких сменяется почечной недостаточностью через несколько дней из-за цитокинового шторма - когда иммунная система вызывает такую ​​серьезную реакцию на инфекцию, что она повреждает клетки организма. Об этом пишет Daily Mail.

Они также указали на токсичность от лекарств, которые могут принимать в случае болезни почек, а также на повышенный уровень смертности наряду с другими сопутствующими факторами, включая проблемы с сердцем и высокое кровяное давление.

В своем исследовании медики учитывали данные из больниц в Лондоне и Бирмингеме, где около 48% пациентов с COVID-19, поступивших в отделения интенсивной терапии, с новым острым повреждением почек, вероятно, вызванным вирусом, скончались от этого заболевания. И 50% пациентов, у которых уже были проблемы с почками (хроническая болезнь почек), умерли.

Среди пациентов, у которых почки функционировали нормально, от коронавируса умер 21%.

В ходе исследования врачи также обнаружили, что пятая часть пациентов, переживших COVID-19, по-прежнему нуждалась в лечении почек после выписки из больницы.

Напомним, ранее врачи назвали новые побочные последствия от COVID-19, из-за чего пациенты, пережившие болезнь, могут продолжить страдать месяцы и даже годы.

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