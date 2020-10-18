Лікарі назвали орган, проблеми з яким удвічі підвищує ризик смерті від коронавірусу

У пацієнтів з коронавірусом і з хворобами нирок ймовірність летального результату виявилася удвічі вища, ніж в інших заражених, що не мають проблем із цим органом.

Проте лікарі не змогли переконливо відповісти, як проблеми з нирками під час зараження COVID-19 можуть збільшити ризик смерті пацієнта, але зробили ряд припущень. Дослідження опубліковано в журналі Anesthesia.

Медики з Імперського коледжу Лондона вважають, що феномен може бути пов'язаний з впливом інфекції на організм в цілому, а не з прямою атакою вірусу на життєво важливі органи.

Так, попередні дослідження показали, що коронавірус може безпосередньо інфікувати нирки та спричиняти ушкодження так само, як і в легенях. Але залишилося питання - як же він до них дістається, адже експерти раніше заявляли, що COVID-19 зазвичай не переміщуються з кровотоком, і відповідно не може дійти до нирок.

Автори дослідження припустили, що підвищений рівень смертності серед людей з коронавірусом і проблемами з нирками може бути пов'язаний з "перехресним контактом між легенями". Це коли початкове пошкодження легень змінюється нирковою недостатністю через кілька днів через цитокіновий шторм, коли імунна система викликає таку серйозну реакцію на інфекцію, що вона пошкоджує клітини організму. Про це пише Daily Mail.

Вони також вказали на токсичність від ліків, які можуть приймати у разі хвороби нирок, а також на підвищений рівень смертності поряд з іншими супутніми факторами, включаючи проблеми з серцем і високий кров'яний тиск.

У своєму дослідженні медики враховували дані з лікарень в Лондоні та Бірмінгемі, де близько 48% пацієнтів з COVID-19, які надійшли у відділення інтенсивної терапії, з новим гострим пошкодженням нирок, ймовірно, спричиненим вірусом, померли від цього захворювання. І 50% пацієнтів, у яких уже були проблеми з нирками (хронічна хвороба нирок), померли.

Серед пацієнтів, у яких нирки функціонували нормально, від коронавірусу помер 21%.

У ході дослідження лікарі також виявили, що п'ята частина пацієнтів, які пережили COVID-19, досі потребувала лікування нирок після виписки з лікарні.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали нові побічні наслідки від COVID-19, через що пацієнти, які пережили хворобу, можуть продовжити страждати місяці й навіть роки.

Також ми писали про те, що нещодавно доктор розповів, як проходить COVID-19 в легкій формі, через що хворобу можна навіть і не помітити.