Люди продолжают страдать: врачи назвали новые побочные последствия от COVID-19

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Инфекционисты рассказали о симптомах коронавируса после выздоровления

Симптомы коронавируса могут на долгое время остаться и проявляться у людей, которые уже переболели COVID-19, причем как в тяжелой, так и в средней и легкой формах.

К такому выводу пришли специалисты Международной группы инфекционистов. Об этом пишет The Lancet.

Речь идет о нескольких месяцах или даже лет, когда пациенты после выздоровления все равно будут чувствовать "эхо" коронавируса - характерные для болезни симптомы.

Так, говорится в материале, спустя несколько недель и месяцев после начала острого COVID-19 люди продолжают страдать.

Также приводится рассказ профессора эпидемиологии Ливерпульской школы тропической медицины (Британия) Пола Гарнера, который он написал на 95-й день после появления симптомов: "Я не могу вставать с постели более трех часов подряд, мои руки и ноги болят. Постоянное шипение, как от сычуаньского перца, у меня звон в ушах, прерывистый мозговой туман, учащенное сердцебиение и резкие перепады настроения".

Инфекционисты отмечают, что спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса тесты показывают стойкое повреждение сердечной мышцы даже у людей, у которых были только легкие симптомы заболевания.

Предположительно, причиной этого являются небольшие сгустки крови, которые блокируют капилляры в сердце и необратимо повреждают сердечную мышцу.

Эксперты назвали новые побочные последствия от COVID-19

бессонница,

необычная усталость от физической или умственной активности,

проблемы с памятью,

помутнение сознания и головная боль,

скачки температуры,

кожная сыпь.

Медики считают, что коронавирус может повредить легкие, сердце и мозг, тем самым увеличить риск хронических проблем со здоровьем, а ответ иммунной системы человека на COVID-19 способна нарушать работу нервной системы.

Как сообщалось, недавно доктор рассказал, как проходит COVID-19 в легкой форме и отметил, что болезнь можно даже и не заметить.

Также мы писали о том, что ученые назвали новые симптомы коронавируса, которые появляются не у всех.