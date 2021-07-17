Врачи назвали один из "возбудителей" инсульта, на который многие украинцы не обращают внимание
Инсульт является опасным заболеванием, вызванным острым нарушением мозгового кровообращения. По статистике, такой мозговой удар является второй по частоте причиной смерти людей во всем мире, и основной причиной длительной нетрудоспособности. При этом врачи обращают внимание, что риск возникновение инсульта повышается, в том числе, и от простого недосыпания.
Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Важно отметить, что в нынешнее время с быстрым темпом жизни многие вынуждены жертвовать часом-другим сна, чтобы поспеть с делами, работой и прочими важными планами. Но не стоит этим злоупотреблять, ведь что может быть важнее здоровья?
Из-за недосыпания человек чувствует слабость, рассеянность, могут возникать головные боли, организм слабеет и снижается иммунитет. Такие факторы влияют, среди прочего, на работу мозга, сердечно-сосудистую систему, и могут вызвать серьезные последствия.
Добавим также, что согласно исследованиям, четверть всех инсультов случается у людей моложе 65 лет, то есть работающих, ведущих активный образ жизни.
Чем еще грозит дефицит сна
Если количество сна у взрослого человека меньше семи часов, это повышает риск развития хронических заболеваний, в частности:
- инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления;
- увеличение веса и ожирения;
- диабета;
- нарушения иммунной системы;
- ухудшение психического здоровья, депрессии.
Сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя здоровым
В Минздраве отмечают, что дискуссии о количестве ночного сна идут долго, но основное правило остается неизменным: сон должен быть регулярным и с одинаковым количеством часов.
- Продолжительность сна детей до года меняется почти каждый месяц от 17-20 часов в сутки в первые недели жизни и до 12-13 часов, когда ребенку исполняется год.
- В среднем дети до 6 лет должны спать 10-11 часов в сутки, дети 6-12 лет - 9-12 ч, 13-18 лет - 8-10 ч.
- Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как легко стать здоровым и сильным всего за 20 минут в день.
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