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Врачи назвали один из "возбудителей" инсульта, на который многие украинцы не обращают внимание

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 07:45
Врачи назвали один из "возбудителей" инсульта, на который многие украинцы не обращают внимание Фото: врачи назвали незаметный "возбудитель" инсульта (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Инсульт является опасным заболеванием, вызванным острым нарушением мозгового кровообращения. По статистике, такой мозговой удар является второй по частоте причиной смерти людей во всем мире, и основной причиной длительной нетрудоспособности. При этом врачи обращают внимание, что риск возникновение инсульта повышается, в том числе, и от простого недосыпания.

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Важно отметить, что в нынешнее время с быстрым темпом жизни многие вынуждены жертвовать часом-другим сна, чтобы поспеть с делами, работой и прочими важными планами. Но не стоит этим злоупотреблять, ведь что может быть важнее здоровья?

Из-за недосыпания человек чувствует слабость, рассеянность, могут возникать головные боли, организм слабеет и снижается иммунитет. Такие факторы влияют, среди прочего, на работу мозга, сердечно-сосудистую систему, и могут вызвать серьезные последствия.

Добавим также, что согласно исследованиям, четверть всех инсультов случается у людей моложе 65 лет, то есть работающих, ведущих активный образ жизни.

Чем еще грозит дефицит сна

Если количество сна у взрослого человека меньше семи часов, это повышает риск развития хронических заболеваний, в частности:

  • инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления;
  • увеличение веса и ожирения;
  • диабета;
  • нарушения иммунной системы;
  • ухудшение психического здоровья, депрессии.

Сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя здоровым

В Минздраве отмечают, что дискуссии о количестве ночного сна идут долго, но основное правило остается неизменным: сон должен быть регулярным и с одинаковым количеством часов.

  • Продолжительность сна детей до года меняется почти каждый месяц от 17-20 часов в сутки в первые недели жизни и до 12-13 часов, когда ребенку исполняется год.
  • В среднем дети до 6 лет должны спать 10-11 часов в сутки, дети 6-12 лет - 9-12 ч, 13-18 лет - 8-10 ч.
  • Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как легко стать здоровым и сильным всего за 20 минут в день.

Также мы писали о том, что недавно врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина.

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