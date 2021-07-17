Лікарі назвали один зі "збудників" інсульту, на який багато українців не звертають увагу

Інсульт є небезпечним захворюванням, викликаним гострим порушенням мозкового кровообігу. За статистикою, такий мозковий удар є другою за частотою причиною смерті людей у всьому світі, і основною причиною тривалої непрацездатності. При цьому лікарі звертають увагу, що ризик виникнення інсульту підвищується в тому числі й від простого недосипання.

Про це розповіли в міністерстві охорони здоров'я України на сторінці в Facebook .

Важливо зауважити, що в нинішній час зі швидким темпом життя багато хто змушений жертвувати годиною-другою сну, щоб встигнути зі справами, роботою та іншими важливими планами. Але не варто цим зловживати, адже що може бути важливіше за здоров'я?

Через недосипання людина відчуває слабкість, неуважність, можуть виникати головні болі, організм слабшає і знижується імунітет. Такі фактори впливають, серед іншого, на роботу мозку, серцево-судинну систему, і можуть викликати серйозні наслідки.

Додамо також, що згідно з дослідженнями, чверть всіх інсультів трапляється у людей молодше за 65 років, тобто працюючих, які ведуть активний спосіб життя.

Чим ще загрожує дефіцит сну

Якщо кількість сну у дорослої людини менш як сім годин, це підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

інсульту, серцево-судинних захворювань, високого кров'яного тиску;

збільшення ваги та ожиріння;

діабет;

порушення імунної системи;

погіршення психічного здоров'я, депресії.

Скільки потрібно спати, щоб відчувати себе здоровим

У МОЗ зазначають, що дискусії про кількість нічного сну точаться довго, але основне правило залишається незмінним: сон має бути регулярним і з однаковою кількістю годин.