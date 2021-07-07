ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина

Новина українською →
Среда 07 июля 2021 12:10
Врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина Фото: Опасный уровень холестерина можно определить по лицу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые пришли к выводу, что опасно высокий уровень холестерина можно определить по лицу человека. И хотя достоверно оценить этот показатель сможет только анализ, на некоторые, порой незначительные, изменения своего тела все же стоит обращать внимание.

Как прочесть на лице высокий холестерин, и чем это опасно - читайте ниже в нашем материале.

По словам шведского онколога Катарины Сванберг, о проблеме могут свидетельствовать даже небольшие изменения на лице, сообщает Daily Express.

Доктор говорит, что проблема может все же проявиться на теле "незначительными новообразованиями" на лице - ксантомами. Если вы их обнаружили - стоит обратиться к врачу за консультацией.

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредны и не болят", - пояснила врач.

Врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина

Фото: Опасный уровень холестерина можно определить по лицу (express.co.uk)

Что означает повышенный уровень холестерина

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерин, или холестирол.

При этом достоверно узнать о высоком уровне холестерина можно только сделав соответствующий анализ крови.

Почему высокий холестерин опасен

Избыток вещества в организме человека приводит к образованию камней в желчном, что чревато холециститом, нарушением обмена веществ.

Также повышенное содержание холестерина в крови способствует развитию атеросклеротического поражения стенок сосудов и является одним из факторов риска развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия (ишемическая болезнь сердца) и инфаркт миокарда, мозговой инсульт и перемежающаяся хромота.

Ранее врачи также рассказали про все болезни, которые можно прочесть на лице человека.

Также мы писали, что онкологи перечислили ранние признаки рака кожи, которые важно заметить вовремя.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье холестерин
LITE
Рождество Иоанна Предтечи: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы
Рождество Иоанна Предтечи: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы